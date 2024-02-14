Засліпити "Орлани": Зеленський доручив створити систему проти розвідувальних дронів РФ

За словами очільника держави, така система повинна поєднати армію та промисловість. Це необхідно, аби виробники точно знали потреби фронту, а військо — виробничі можливості у всіх регіонах.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками уряду, військовослужбовцями та оборонно-промисловим комплексом. Головна тема обговорень — зброя проти ворожих розвідувальних дронів. Про це очільник держави повідомив у середу, 14 лютого, в Facebook.

За словами українського президента, "Орлани" або ZALA над лінією фронту — це "очі" для артилерії та ударних безпілотників російських окупантів.

"В Україні є рішення, як їх засліпити. Слід впроваджувати системний підхід від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ та засобів ураження", — додав Зеленський.

Як розповів голова держави, він дав доручення створити комплексну систему, яка б поєднала армію та промисловість. Це необхідно, аби виробники точно знали потреби фронту, а армія — виробничі можливості у всіх регіонах.

"Фронт потребує швидкої реакції на виклики та погрози. Ми маємо робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою — життя наших воїнів", — зазначав президент.

Нагадаємо, 13 лютого аналітики DeepState повідомили, що ситуація на схід від Часового Яру в операційній зоні між Богданівкою та Іванівським Донецької області продовжує погіршуватися. Одна із причин успіху окупантів — масове застосування скидів та FPV-дронів.