Учені поліпшили акумулятори за допомогою лазерів: служать довше і заряджаються швидше

Метод лазерного нанесення малюнка зробить батареї для побутової електроніки, електромобілів і мережевих накопичувачів довговічнішими та ефективнішими.

Вчені з Національної лабораторії відновлюваних джерел енергії (NREL) Міністерства енергетики США, розробили новий спосіб зміни мікроструктури матеріалів електродів акумулятора за допомогою лазерних імпульсів. Цей процес може поліпшити продуктивність і ефективність акумуляторів для електромобілів, прискорюючи їхнє заряджання і продовжуючи термін служби, передає Interesting Engineering.

Проєкт з удосконалення батарей отримав назву "Передові технології виробництва та оновлення акумуляторів" (Вatter Аdvanced Тechnology Мanufacturing Аnd Novelty — BatMan). Дослідники застосували лазерну абляцію для вирішення ключових проблем у виробництві акумуляторів. Лазерна абляція — це нанесення малюнка за допомогою лазера на різні поверхні. За допомогою швидких і точних лазерних імпульсів команді вдалося модифікувати й оптимізувати структуру електродів.

Вчені з NREL знайшли спосіб підвищення пористості електродів Фото: NREL

Електроди виготовлені з тонких шарів матеріалів, які можуть накопичувати і виділяти іони, що несуть електричний заряд. Конструкція і склад електродів впливають на ємність акумулятора, напругу і швидкість зарядки. Один зі способів збільшити щільність енергії батареї — зробити електроди товстішими. Однак це ускладнює швидке заряджання. Електроліт повинен рівномірно вбиратися в електроди, як вода в губку, і якщо електроди товсті, то цей процес сповільнюється. І ось тут на допомогу прийшов лазер.

Вчені нанесли візерунки на поверхню електродів, поліпшивши їхню пористість і провідність. Процес лазерного нанесення малюнка може застосовуватися до різних матеріалів електродів. Після цього команда перевірила ефективність електродів з лазерним малюнком в акумуляторних елементах і виявила, що вони можуть забезпечити вищу щільність енергії, швидше заряджання і триваліший термін служби, як порівняти зі звичайними електродами.

Проект BatMan є прикладом того, як давно відомі методи можуть допомогти розвитку акумуляторних технологій. Вчені сподіваються, що їхній метод лазерного нанесення малюнка буде прийнятий виробниками електромобілів, мережевих накопичувачів і побутової електроніки.

Раніше ми писали про те, що Китай хоче витіснити Захід з ринку акумуляторів. Альянс виробників твердотільних акумуляторів має зробити країну головним постачальником рішень на глобальному ринку, використовуючи передові технології, зокрема ШІ.