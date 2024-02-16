SpaceX запустила в космос супутники, щоб стежити за гіперзвуковими ракетами РФ і КНР

Угруповання з шести супутників днями запустили на низьку навколоземну орбіту за допомогою ракети Falcon 9. Їхнє завдання — передавати дані на Землю про можливі космічні загрози.

Компанія SpaceX вивела на орбіту 2 супутники для Агентства з протиракетної оборони США та 4 супутники стеження за ракетами для Космічних сил США. Завдання пристроїв — відстежувати гіперзвукові ракети Китаю, Росії, Північної Кореї, передає Аrstechenica.

Угруповання з шести супутників днями запустили на низьку навколоземну орбіту з ракети SpaceX Falcon 9. Офіційні представники Космічних сил заявили, що запуск було успішно завершено ввечері 14 лютого 2024 року. Чотири супутники з широким оглядом від L3Harris стежитимуть за ракетами, охоплюючи великі відстані. Інші два, обладнані гіперзвуковими та балістичними космічними датчиками стеження (HBTSS) від L3Harris і Northrop Grumman, надаватимуть чутливіші й докладніші дані стеження за ракетами.

Угруповання SDA використовує традиційні тактичні радіоканали, лазерний міжсупутниковий зв'язок та інфрачервоні датчики широкого огляду. Супутники HBTSS вартістю понад 300 млн доларів і супутники стеження SDA візьмуть участь у військових навчаннях, передаючи "сигнальні дані" космічному кораблю HBTSS MDA.

Гіперзвукові ракети складно відстежити тому, що вони менші за розміром і маневреніші, ніж звичайні балістичні ракети. Також після запуску більшу частину часу вони проводять в атмосфері Землі, що теж ускладнює їх відстеження. Саме тому Агентству з протиракетної оборони знадобилися супутники нового покоління, здатні відстежити такі ракети й передати дані про траєкторії їхнього польоту на Землю.

Впровадженням "протиракетних" супутників займається Агентство космічного розвитку (SDA). Передбачається створити й запустити угруповання, що налічує сотні пристроїв, аби підвищити ситуаційну обізнаність, зрозуміти, на кого націлено гіперзвукові ракети і як мають діяти у зв'язку з цим перехоплювачі.

Наприкінці цього року, SDA планує почати кампанію запусків спільно зі SpaceX і United Launch Alliance і з інтервалом в один місяць розгортати приблизно по 150 супутників. А пізніше запустити ще одне угруповання, оснащене вдосконаленими сенсорами.

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