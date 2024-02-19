Перестане працювати в будь-який момент: топ ознак, що потрібно терміново замінити смартфон

Користувачам iPhone і телефонів на Android слід регулярно перевіряти стан акумулятора, щоб не втратити зв'язок і цінні дані.

Продуктивність акумулятора смартфона поступово знижується — з кожним циклом зарядки батарея трохи зношується і врешті-решт виходить з ладу. Про те, як дізнатися, чи нормально працює батарея вашого смартфона, чи пристрій уже час змінити, розповідає видання Fox news.

Ознаки старіння акумулятора смартфона

Є кілька важливих деталей, на які варто звернути увагу користувачам смартфонів будь-якої марки:

смартфон розряджається протягом доби або навіть швидше;

індикатор рівня заряду постійно показує, що батарея розряджена;

будучи підключеним до мережі протягом кількох годин, телефон так і не зарядився повністю;

смартфон перегрівається під час заряджання.

Якщо ви власник смартфона від фірми Apple, то вам потрібно виконати такі дії, щоб перевірити, чи розряджена батарея iPhone, чи ні.

Відкрийте "Налаштування" — "Акумулятор" — "Стан акумулятора і зарядка" . Ви побачите показник ємності акумулятора. Якщо він нижчий за 100%, то в цьому немає нічого поганого, оскільки батарея розрахована на збереження 80% початкової ємності за 500 циклів заряджання/розряджання, тому з часом цей показник знижуватиметься.

У розділі "Пікова продуктивність" ви побачите, чи працює ваша батарея нормально, чи ні. Якщо вона серйозно пошкоджена, ви побачите повідомлення про це.

Користувачам смартфонів на операційній системі (ОС) Android потрібно виконати наступне (врахуйте, що меню телефону в різних виробників може відрізнятися, — ред.): відкрийте додаток "Телефон", наберіть *#*#4636#*#*#* і знайдіть можливість перевірити стан акумулятора. Якщо ви його не бачите, спробуйте інший варіант. На Samsung відкрийте Samsung Members, натисніть "Отримати допомогу" — "Перевірити стан батареї Android".

Якщо ви не змогли самостійно розібратися в тому, як перевірити стан батареї на вашому Android-фоні, встановіть додаток AccuBattery (або подібний).

Як ефективно використовувати акумулятор смартфона

Користуйтеся зарядним пристроєм від виробника (такі поставляються в комплекті зі смартфоном). Сторонні зарядки можуть завдати пристрою шкоди. Наприклад, якщо ви використовуєте дешеву зарядку, то літій-іонна батарея може перегрітися і спалахнути або вибухнути.

У високоякісних зарядних пристроях є схеми, які вимикаються в разі занадто великого споживання енергії. Це захищає акумулятор від перезарядки, поломки або перегріву.

Слідкуйте за тим, чи не перегрівається акумулятор — особливо під час заряджання за допомогою фірмового пристрою. Якщо з ним це відбувається часто, смартфон час міняти.

Будьте обережні і з повербанками. Переконайтеся, що будь-який зовнішній акумулятор, який ви використовуєте, має захист від перезарядки. Якщо такої інформації немає, то вимикайте смартфон до того, як він зарядиться до 100%.

Не завантажуйте додатки, що розряджають батарею, наприклад, додаток для підвищення продуктивності. Такі програми постійно використовують енергію, щоб контролювати час автономної роботи смартфона.

Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори для телефонів мають обмежену кількість циклів зарядки. У середньому, через 2 роки використання батареї вже потихеньку починають виходити з ладу.

Не користуйтеся телефоном, поки він заряджається, оскільки це може призвести до швидкого підвищення температури, що призведе до навантаження на батарею, екран і процесор.

З метою безпеки знімайте чохол з телефону під час заряджання, особливо якщо ви помітили, що він нагрівається, коли його під'єднано до мережі.

Раніше ми писали про те, що інформатор показав дивний рендер iPhone 16 Pro. Новий рендер у багатьох викликав посмішку, але слід пам'ятати, що до фінального варіанту і виходу смартфона ще далеко, і все може змінитися.