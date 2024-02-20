Система "Гладіус" для польських HIMARS: розвідувальні та ударні дрони підсилять артилерію

Безпілотники з комплексу виконують розвідку на відстані 100 км без ретрансляторів. За потреби інші, ударні дрони з комплекту нанесуть ураження.

Польські артилеристи отримали батарейний модуль безекіпажної пошуково-ударної системи "Гладіус". Що це таке та які компоненти до нього входять, розповідає сайт "Мілітарний".

Польські військові комплексно підійшли до впровадження в артилерійські підрозділи БПЛА. Елементи комплексу здійснюють пошук цілей та за потреби можуть вражати їх. Нові безпілотники розширюють можливості артилерійської розвідки та здатні безпосередньо виконати бойову роботу — "Гладіус" включає як розвідувальні, так і ударні дрони.

Головне призначення комплексу — розвідка цілей для РСЗВ "Хомар" (HIMARS та "Чунму") на відстані 80-300 км. Крім того, у загальній структурі РСЗВ взаємодіють не тільки з ударними БПЛА, але й з крилатими ракетами JASSM на винищувачах.

6 травня 2022 року Агенція озброєнь Польщі та компанія WB Electronics уклали угоду майже на $500 млн щодо постачання чотирьох батарейних модулів BSP-U (Bezzałogowy System Poszukiwawczo-Uderzeniowy) "Гладіус" — по одному на кожен дивізійний артполк, які тоді існували. В цілому угода передбачає постачання десятків розвідувальних БпЛА FT-5 та кількох сотень ударних дронів BSP-U.

Дрони BSP-U системи "Гладіус". Фото: Мілітарний

Багатоцільовий дрон FT-5 — двомоторний планер з Т-подібним хвостом. Розмах його крила — 6,4 м, довжина фюзеляжу — 3,1 м. Безпілотник може мати три типи двигунів: електричний (тривалість польоту 3 год), гібридний (8 год) та внутрішнього згоряння (12 год). Дрон може бути оснащений оптико-електронною станцією, мінірадаром чи станцією радіотехнічної розвідки. Випробування підтвердили можливість автоматичного старту та приземлення у нічних умовах. Оператор може керувати дроном на відстані понад 100 км від пункту управління без ретрансляторів. Сам FT-5 може служити ретранслятором для ударних дронів BSP-U.

Дрон-камікадзе BSP-U обладнаний електромотором з гвинтом. Безпілотник може нести осколково-фугасну або кумулятивну бойову частину, а у перспективі й термобаричну. BSP-U має складну оптико-електронною системою наведення, можливо із тепловізором. Навчально-тренувальний варіант BSP-UТ ідентичний бойовому, за винятком імітатора БЧ замість справжньої.

"Гладіус" сумісний з автоматичною системою управління артилерією "Топаз"та оснащений системою штучного інтелекту EyeQ — вона також польської розробки.

Пускова установка комплексу "Гладіус" розміщується на двовісному повнопривідному бронеавтомобілі "Варан" з шасі "Татра Форс". З наявних даних не зрозуміло, чи буде одна й та ж пускова установка використовуватись для розвідувальних та ударних безпілотників. Багато характеристик системи "Гладіус" не публікуються – зокрема, дані ударного дрона.

Доки Польща постачає дрони власним військам та блокує кордони, Франція постачає Україні нові дрони, які ще навіть не пішли у серію. Неназвані французькі дрони-камікадзе випробують на російських окупантах українські військові.