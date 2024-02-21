"Мисливці на орків": ветеран ЗСУ розповів, як FPV-дрони тримають росіян у напрузі

Дрони не можуть повноцінно замінити артилерію, але компенсують дефіцит снарядів. Перевагу у бою отримує той, хто має перевагу у небі.

БПЛА грають усе більшу роль у дій російсько-української війни. FPV-дрони докорінно міняють ситуацію на полі бою та отримали в інформаційному просторі ледь не статус суперзброї. Двадцятип’ятирічний боєць Іван Гулейчук з позивним "Електронік" добровільно вступив у ЗСУ напочатку російського вторгнення. У складі 108 окремого батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" він перебуває на посаді пілота різних БПЛА і розповів в інтерв’ю виданню "Західний кур’єр" про FPV-дрони.

Що таке FPV-дрони

FPV-дрон — це звичайний квадрокоптер вартістю 12-15 тисяч гривень. Щоб перетворити його на потужну, але одноразову зброю, потрібен боєприпас, готовий чи саморобний, а також акумулятор вартістю 3-5 тисяч. Звичайні дрони зазвичай здатні нести 1-1,5 кг навантаження. Також необхідна станція для польотів, окуляри, пульти, дисплеї, антени, ретранслятори тощо — це все теж коштує дорожче, але використовується довго.

Масштаби використання FPV-дронів та основні цілі

Підрозділ Івана на день використовує 20-30 дронів, якщо знайдені відповідні цілі. Бійці уражають бронетехніку, міномети, евакуаційні машини, боєкомплект, укріплення, пункти управління та спостереження. Для розвідки використовують Mavic, який знаходить цілі та орієнтири для пілотів FPV-дронів. Під час штурмів ворога ціллю є особовий склад. Зазвичай пілоти полюють на скупчення ворога та техніки, але коли триває відбиття ворожих атак, ціллю може стати й поодинокий противник.

Відстань, яку може подолати FPV-дрон

З особистого досвіду Івана, найбільша відстань, на яку долітав FPV-дрон — 15 км, але досвіченим операторам вдавалося робити вильоти й на 25 км. Максимальна відстань залежить від місцевості та можливості у ній орієнтуватися: наприклад, у лісі це робити важче. Головним фактором, що визначає дальність, є баланс між вагою снаряда та дистанцією, яку дрону потрібно подолати. Щобільше дистанція, тим меншим має бути корисне навантаження.

"Більш-менш робоча дистанція для "камікадзе" – до десяти кілометрів. Вражаємо все, що можемо дістати. Нещодавно уразили ворожий пункт управління безпілотниками", — поділився військовий.

Рентабельність масового використання дронів-камікадзе

Зараз FPV-дрони — свого роду суперзброя. Але на думку бійця це може тривати недовго, через масове використання окупантами РЕБ на автомобілях. При підльоті 50-100 метрів до захищеної РЕБом техніки керування дроном втрачається і він падає. Боєць констатує набагато меншу кількість таких мобільних РЕБ в Сил оборони України. Насамперед вони потрібні для автомобілів, які доставляють важливі вантажі.

Деякі кажуть, що зараз FPV-дрони є ефективнішими за артилерію. На переконання бійця, жоден вид зброї не може замінити інший. Коректно говорити, що FPV-дрони успішно компенсують дефіцит боєприпасів до артилерії та високоточної зброї, але вони здатні кардинально змінити театр бойових дій. Перевагу у бою має той, хто має перевагу в небі. Досвідчений пілот, на правильно налаштованому дроні, який використовує правильні частоти і якого не заглушать — це стовідсоткове ураження цілі. Деякі пілоти залітають ворожим танкам у люки або у невеликі шпарини, де ховається супротивник.

"Про артилеристів кажуть, що це – боги війни, про піхотинців – рушійна сила фронту. Як би ти сказав про пілотів безпілотників?", — запитали журналісти Івана Гулейчука.

"Мисливці на орків. Це ті, хто тримають ворога в постійній напрузі", — відповів він зі сміхом.

Нічні FPV-дрони

Обидві сторони вже почали використовувати дрони-камікадзе, які бачать у сутінках. Деякі камери дронів можуть працювати у ночі, для їхньої роботи потрібно лише місячне світло. Також існують дрони з тепловізійними камерами, але вони набагато дорожчі. Використання тепловізорів доцільно лише для дронів з великим бойовим навантаженням, інакше це надто дорого.

Чи зупинять FPV-дрони ворожий штурм

Іван описав ситуацію, коли подібне відбулося: "Противники якраз готувались до штурму. До наших позицій під’їхала "мотолига" (МТ-ЛБ, ред.) і вони почали розгружатись. Дроном нам вдалось попасти в мотор бронетранспортера, який загорівся. Через кілька хвилин на евакуацію трьохсотих приїхала "буханка" і тільки вони завантажилися в УАЗ, я прямим попаданням FPV підпалив його. Штурмувати вже не було кому".

Бійці 108 окремого гірсько-штурмовго батальйону

Іноді пілоти FPV-дронів демонструють справжню майстерність на рівні повітряних асів минулих війн. Нещодавно українські оборонці за допомогою FPV-дрона знешкодили російський безпілотник типу "крило" прямо у повітрі. Більш маневровий дрон-камікадзе здійснив два заходи на ціль, другий з яких виявився успішним.