Пентагон отримає підводні дрони від виробника NASAMS: 15 днів автономії, радіус дії 2200 км

Великі безпілотні підводні апарати лінійки HUGIN здатні на довготривалі та дуже далекі місії. Вони допоможуть військовим вести розвідку, знешкоджувати міни та вести бої на великій глибині.

Компанія Kongsberg Discovery уклала контракт на швидке постачання автономних підводних апаратів для збройних сил США. Загальний контракт передбачає придбання ВМС глибоководних систем HUGIN Endurance та HUGIN Superior. Про це повідомляє сайт Naval News.

Kongsberg Discovery має 30-річний досвід створення безпілотних підводних апаратів. Компанія розробляє та постачає великі глибоководні системи комерційним та державним клієнтам по всьому світі, та продала вже приблизно 100 апаратів HUGIN.

Сімейство підводних безпілотників HUGIN Фото: KONGSBERG

HUGIN Endurance, один із найновіших пристроїв сімейства, є найбільшим і найпотужнішим із них з довжиною 12 м, діаметром 1,2 метра та 15-денною автономністю, що дозволяє здійснювати операції берег-берег на відстані понад 2200 км. HUGIN Superior майже у два рази коротший: довжиною 6,7 м, діаметром 0,9 м, маэ автономність 70 годин.

Обидва транспортні засоби тісно інтегровані з набором датчиків Kongsberg, які забезпечують розвідку навколишнього середовища, протимінну боротьбу, військові дій на морському дні та можливості картографування морського дна. HUGIN Endurance додатково розширює ці можливості, маючи відсік для інтеграції корисного навантаження.

Що ще виготовляє компанія Kongsberg

Kongsberg також постачає Міністерству оборони США комплекси ППО NASAMS, системи дистанційного озброєння RWS, ударні ракети ВМС NSM та сонари для океанографічного картографування. Компанія зі штаб-квартирою в Лінвуді, штат Вашингтон, спеціалізується на постачанні та інтеграції підводних акустичних систем, безпілотних літальних апаратів та надводних систем без екіпажу, а також на розробці корисного навантаження.

В Україні теж розробляють безпілотні підводні дрони. У жовтні стало відомо про проєкт Fury, розробники якого планують співпрацювати з досвідченими західними компаніями, щоб озброїти наявні вироби. Платформа зможе нести міни, торпеди, ракети або здійснювати розвідувальні місії. Підводні апарати можуть стати наступною інновацією, яка здивує Чорноморський флот РФ.