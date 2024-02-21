Знаходить майже всі дрони окупантів: систему виявлення БПЛА "Плутон" перевірено у бою

Комплекс працює з українськими військовими на фронті з осені минулого року. Виробники вдосконалюють систему за відгуками, відповідно до ситуації на полі бою, що постійно змінюється.

Місяць тому науково-виробничий центр "Інфозахист" через фонд "Повернись живим" передав українським військовим свої портативні системи виявлення дронів "Плутон". Зараз компанії стали відомі результати її бойового застосування, про які пише сайт Defense Express.

Представник "Інфозахисту" стверджує, що система виявлення БПЛА "Плутон" підтвердила заявлені параметри. Відгуки військових дозволять удосконалити розробку відповідно до умов на полі бою, що постійно змінюються. Йдеться про зміни як в апаратній, так і в програмній частині комплексу.

"Наразі у війську існує велика потреба в засобах попередження про появу дронів, оскільки саме розвідувальні, ударні дрони та FPV-дрони є причиною великої кількості уражень особового складу. Компанія "Інфозахист" робить все належне, щоб задовольнити потреби військових і співпрацює, як з військовими частинами, так і з волонтерськими організаціями", — кажуть у компанії.

Комплект виявленя ворожіх дронів "Плутон" Фото: Фонд "Повернись живим"

Розробники системи "Плутон" постійно розширюють перелік дронів, які вона може "бачити". Зараз це більшість дронів ворога, які він застосовує в бою — комерційних, самостійного збирання або спеціально розроблених для військових.

НВЦ "Інфозахист" також хоче створити рішення, яке б забезпечувало не тільки пошук дронів в небі, але й мало б засоби РЕБ для їхнього знешкодження.

Вперше про існування "Плутона" стало відомо восени 2023 року. Вже тоді ця система проходила тестування у бойових умовах. Система призначена для використання у командно спостережних пунктах та штабах, але є портативною і може застосовуватися будь-де. Також компанія "Інфозахист" створила комплекс радіотехнічної розвідки повітряного базування "Геката" та наземну систему РТР "Архонт" у портативному чи стаціонарному варіанті. "Геката" оснащений українським програмним забезпеченням з можливостями штучного інтелекту. Комплекс вже знаходить сигнали ворожого озброєння.