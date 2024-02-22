Атакують із усіх боків: США змушують виробників чипів масово залишати Китай

Білий дім робить усе можливе, щоб послабити напівпровідникову сферу КНР, підключаючи таких союзників як Японія.

США прагнуть обмежити прогрес Китаю в галузі передових чипів і зміцнити партнерство між своїми союзниками. Із цієї причини все більше іноземних компаній розміщують свої виробничі потужності в Японії, передає Reuters.

За даними інформагентства, 9 тайванських виробників мікросхем відкрили або розширили свою діяльність у Японії за останні два роки. Наприклад, виробник Fabless Alchip Technologies, який спеціалізується на інтегрованих мікросхемах для конкретних додатків (ASIC), заявив, що найме співробітників у Японії, Північній Америці та на Тайвані. Компанія з розробки мікросхем eMemory Technology теж зацікавлена вести бізнес у Японії, відкривши офіс в Йокогамі. Тайванський напівпровідниковий гігант TSMC присутній у країні висхідного сонця, плануючи найближчими днями запустити новий завод із виробництва кремнієвих пластин у Кюсю.

Видання пише, що тут не обійшлося без втручання США, які будь-що-будь намагаються виграти технологічну війну з Китаєм, послаблюючи його позиції на всіх фронтах. Але й уряд Японії не відстає в допомозі союзнику, субсидуючи місцевих виробників. Наприклад, фірма Rapidus, яку підтримав уряд, планує з 2027 року почати масове виробництво чипів на північному острові Хоккайдо.

"Ми очікуємо зростання японського ринку напівпровідників, налагодження випуску японських ASIC та беремо участь у кількох хороших проєктах", — прокоментував Хіроюкі Фурузоно, генеральний менеджер дочірньої компанії Alchip — Alchip Japan.

Дедалі більше тайванських компаній, що виробляють мікросхеми, також розглядають можливість розширення своєї присутності в Японії, повідомило джерело, додавши, що слабка єна полегшила ухвалення таких рішень.

Раніше ми писали про те, що США знищать виробництво передових чипів у Китаї. Світ може не побачити новий смартфон Mate від Huawei, оскільки постачальникам зі США заборонили продавати SMIC обладнання та витратні матеріали.