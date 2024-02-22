Наземного робота Taurus забезпечили повітряним дроном: на що здатен цей дует

Автономна машина Taurus призначена для роботи в найекстремальніших умовах, а важкий коптер DrN-15 робить його ще більш універсальним інструментом.

На виставці Singapore Airshow компанія ST Engineering презентувала безпілотний наземний автомобіль Taurus, оснащений мультироторним дроном. Новий продукт можна використовувати для спостереження, евакуації поранених з поля бою, логістичних перевезень і вантажно-розвантажувальних робіт, передає Defense News.

Управління колісним роботом здійснюється дистанційно. Для вантажно-розвантажувальних робіт інженери оснастять платформу роботизованою рукою. На офіційному сайті розробника зазначено, що автономний транспортний автомобіль Taurus являє собою платформу з централізованим управлінням і слугує універсальним інструментом для спостереження, логістики та транспортування матеріалів у різних умовах, навіть екстремальних, на кшталт екологічних катастроф. Його можна буксирувати з рекуперативною зарядкою на ходу, що оптимізує енергоефективність автопарку.

Пару наземному безпілотнику Taurus склав багатороторний дрон компанії DrN-15, який може літати за межами прямої видимості оператора. Функція спостереження лежить і на БПЛА.

У повністю електричному режимі Taurus може долати відстані близько 30 км, при тому, що важить машина 1599 кг. За словами представника компанії-розробника, наземний бот може працювати і з повнопривідною бойовою машиною піхоти Terrex s5, також представленою на виставці. Він додав, що на Taurus поки що замовлень немає — інженери створили цю модель у надії, що вона сподобається військовим або представникам інших відомств.

Згідно із заявою компанії, Taurus вирізняється настроюваною модульністю і мобільністю завдяки технологічній інтеграції, що забезпечує підвищену адаптованість.

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