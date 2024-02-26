Полюватимуть на танки ЗСУ вночі: російські дрони "Упир" оснастили тепловізорами

Безпілотники в майбутньому також отримають машинний зір, щоб вони самонаводилися й атакували цілі.

Російський БПЛА типу "Упир" модифікували — модель оснастили тепловізорами. Крім цього, дрон має можливість змінювати частоти, щоб уникнути згубного впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), передає ТАСС.

Інформагентство також повідомило, що FPV-безпілотники "Упир" оснащені тепловізійними камерами. Завдяки цьому російські війська зможуть застосовувати дрони навіть уночі.

Також відомо, що незабаром пристрої оснастять ще й функцією машинного зору. Зазначається, що ЗС РФ отримають кілька партій оновлених дронів, проте точна їхня кількість, як і дата поставки, не повідомляються.

Виробник заявляє, що можливість оперативно змінювати частоти дає змогу БПЛА обходити купольний захист РЕБ. Також інженери уточнили, для чого необхідний машинний зір: "щоб дрон наводився сам і летів до цілі".

"Упир" спочатку розроблявся як ударний дрон для використання за лінією фронту, тобто в сірій зоні і в тилу. Одне з покладених на нього завдань — атака броньованої техніки і переривання логістичних ланцюжків, що доставляють ЗСУ боєприпаси та інше необхідне спорядження. Частково пристрої надруковані на 3D-принтерах.

Росіяни заявляють, що "Упир" здатний нести гранати типу ПГ-7ВЛ і РКГ-3М, а також осколково-фугасні заряди. Мається на увазі, що вони мають бути задіяні проти танків ЗСУ.

Безпілотники цього типу вже застосовувалися ЗС РФ на фронті в травні 2023 року на Донецькому напрямку. Наразі, пише ТАСС, "Упирі" задіяні на всіх напрямках фронту.

Раніше ми повідомляли, що РФ використовує новий дрон-ретранслятор "Упир". Безпілотник, який повторює сигнали управління від пілота до БПЛА і навпаки, використовується для збільшення корисного радіусу дії малих дронів.