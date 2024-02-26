Смартфон від Motorola вдягається на руку замість годинника: екран гнеться, але працює (відео)

Телефон тримає на руці магнітна стрічка, він має спеціальні режими, щоб працювати у зігнутому стані. Lenovo поки не анонсувала масових пристроїв з такими можливостями.

На виставці техніки Mobile World Congress (MWC 2024) в Барселоні, Іспанія, компанія Lenovo продемонструвала концепт гнучкого смартфона Motorola. Про це повідомляє сайт The Verge.

OLED-Дисплей пристрою здається повністю функціональним як у прямому, так і в зігнутому стані: елементами інтерфейсу можна користуватися так само як і на звичайному смартфоні. Телефон можна надягти на руку за допомогою спеціального магнітного браслета, і він буде міцно триматися. Раніше концепт був продемонстрований на Lenovo Tech World '23.

Окрім утримання на руці телефон може стати підставкою сам для себе у вертикальному стані. Схоже, він згинається лише в одну сторону — екраном назовні. Як показує відео CNET, на руці інтерфейс смартфона працює у спеціальному режимі: кнопки керування та інші елементи виводяться лише на повернуту до очей частину екрана. Те ж відбувається й режимі стенда, тоді використовна площа екрана збільшується. Також показаний зручний режим відеодзвінка, коли телефон стоїть на поверхні у формі намету.

Демонстрація роботи гнучкого смартфону Motorola

На відео можна побачити, що смартфон ніби складається з двох негнучких частин зверху і знизу, та гнучкої середини. Щодо екрана, він гнеться посередині без будь-яких проблем. Тильна сторона гаджета вкрита помаранчевою тканиною і, схоже, є м’якою.

Motorola вже демонструвала концепт гнучкого смартфона о 2016 році. Проте тоді журналісти почули дивний тріск під час згинання пристрою. Концепт здається привабливим, але породжує деякі питання: як користуватися ним безпечно? як прийняти дзвінок? у яких взагалі сценаріях він буде ефективним. Концепт здається лише демонстрацією можливостей і наразі нічого не відомо про те, чи будуть представлені якісь реальні пристрої на його основі.

Іншим надзвичайним гаджетом Lenovo на MWC 2024 став ноутбук ThinkBook з повністю прозорим екраном. Він повністю функціональний, а зображення добре видно навіть на світлому тлі. Про цю модель відомо, що вона не вийде у масове виробництво, проте може стати основою для інших серійних пристроїв.