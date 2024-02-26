Як уникнути поширених помилок під час збирання дронів для ЗСУ — поради фахівця (фото)

Поширені помилки стосуються не надто ретельного збирання та недостатньої комплектації. Вони можуть привести до втрати дронів, тому БПЛА не завжди проходять тести.

Українці, котрі беруть участь у програмі "Народний дрон" з самостійного збирання безпілотників для ЗСУ, іноді припускаються помилок, що не дозволяють дронам пройти тестування. Про те, як їх уникнути, розповів технічний директор Mate Academy Вадим Ільченко у X Twitter.

Механічні кріплення рамки: треба міцно затягувати усі кріплення, щоб вони не люфтили. Це можна перевірити, якщо взяти промені рами по діагоналі та порухати. найменший люфт — треба дотягувати гвинти.

Фото: X (Twitter)

Якщо гайка, що має фіксувати гвинт променя, прокручується — треба залити кріплення фіксатором.

Фото: X (Twitter)

Під час користування електровикруткою гвинт треба дотягувати ручною викруткою до упору.

Кут нахилу камери повинен регулюватися руками, але бути в натяг. Камера не має бовтатися, але й не має бути й зафіксованою жорстко.

Фото: X (Twitter)

Кріплення антени не повинно включати показаних на фото гайок — воно прокручується з ними. Кріплення пігтейлу має бути міцним і не бовтатися. "Антена має бути дуже міцно затягнута. Якщо вона відвалиться в польоті — дрон впаде".

Фото: X (Twitter)

"Є пігтейли, в які можна закрутити болтики. Тут добре підходять від камери. Беремо їх і закручуємо до упору. Також є варіанти просто з дірками без різьби — їх кріпимо на тонкі стяжки, але теж міцно затягуємо".

Фото: X (Twitter)

Роз’єм живлення має бути закріплений ближче до кінця рами. Інакше він може потрапити у пропелери, що призведе до втрати дрона.

Фото: X (Twitter)

Приймач має бути закріпленим на рамі. Дроти не мають стирчати та бовтатись. Краще скручувати дроти разом під час складання. Але не слід затискати дроти від VTX і RX разом, це може призвести до проблем.

Фото: X (Twitter)

Краще паяти RX на UART6. Якщо паяти на UART2, то дроти йтимуть через весь FC і буде складніше кріпити стрепу батарейки.

Фото: X (Twitter)

"Провода моторів мають бути вкладені без дуг, один на один. Я бачив як провід перебило пропелером через те, що він бовтався. Хоча здавалось би такого не мало б бути. Ну і з дугами воно банально гірше літає, бо провода б'ють об FC і збивають гіроскоп".

Фото: X (Twitter)

Болти для кріплення стека (FC+ESC) слід брати від рами. Ті, що йдуть в комплекті зі стеком — задовгі. Вони впираються в раму, не дають прикріпити стрепу. Намагання це пофіксити "призводить до купи проблем і витраченого часу".

Фото: X (Twitter)

Слід ретельно перевіряти пайку. Дрони літають під навантаженням, падають, тож з’єднання контактів має бути надійним.

Фото: X (Twitter)

Комплектність від постачальника може бути порушеною. Якихось елементів може не вистачати, якісь будуть зайвими. Потрібно ретельно усе зберігати, включно з дротами — знадобиться.

Потрібні тільки перевірені пропелери, рекомендуються HQProp 7x4x3.

Фото: X (Twitter)

"Ще про відео. Краще купити кутовий пігтейл, якщо роз'єм з VTX виходить десь незручно. Якщо воно так заламується, будуть проблеми з відео і дрон не полетить".

Фото: X (Twitter)

"Деякі VTX, при монтажі залізними болтами до рами, починають давати жахливі шуми на відео. Це через те, що карбонова рама є провідником і вона кріпиться до корпусу VTX, який часто є "землею". Особливо це стосується foxeer reaper радіатором вниз. Тому притягуйте VTX стяжками".

Надзвичайно важливо, щоб дрон біндився стандартним способом (3 рази подати живлення, або через кнопку). не треба ставити бінд-фрази, щоб дрон пройшов тестування. Бажано також залишати звичайну музику на ESC.

Якщо дрон має нестандартний зв'язок, чи інші відхилення від стандартних налаштувань — слід залишити про це відмітку перманентним маркером, щоб це не мали відгадувати на полігоні. Якщо помітка на наліпці — вона може злетіти у польоті.

Фото: X (Twitter)

Нагадуємо, що ще місяць тому понад 10 тисяч людей були готові підтримати ініціативу "Народний FPV" та збирати свої власні дрони вдома. За словами організаторів, кожен другий зібраний безпілотник підриває техніку ворога.