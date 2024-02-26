Як уникнути поширених помилок під час збирання дронів для ЗСУ — поради фахівця (фото)
Поширені помилки стосуються не надто ретельного збирання та недостатньої комплектації. Вони можуть привести до втрати дронів, тому БПЛА не завжди проходять тести.
Українці, котрі беруть участь у програмі "Народний дрон" з самостійного збирання безпілотників для ЗСУ, іноді припускаються помилок, що не дозволяють дронам пройти тестування. Про те, як їх уникнути, розповів технічний директор Mate Academy Вадим Ільченко у X Twitter.
Механічні кріплення рамки: треба міцно затягувати усі кріплення, щоб вони не люфтили. Це можна перевірити, якщо взяти промені рами по діагоналі та порухати. найменший люфт — треба дотягувати гвинти.
Якщо гайка, що має фіксувати гвинт променя, прокручується — треба залити кріплення фіксатором.
Під час користування електровикруткою гвинт треба дотягувати ручною викруткою до упору.
Кут нахилу камери повинен регулюватися руками, але бути в натяг. Камера не має бовтатися, але й не має бути й зафіксованою жорстко.
Кріплення антени не повинно включати показаних на фото гайок — воно прокручується з ними. Кріплення пігтейлу має бути міцним і не бовтатися. "Антена має бути дуже міцно затягнута. Якщо вона відвалиться в польоті — дрон впаде".
"Є пігтейли, в які можна закрутити болтики. Тут добре підходять від камери. Беремо їх і закручуємо до упору. Також є варіанти просто з дірками без різьби — їх кріпимо на тонкі стяжки, але теж міцно затягуємо".
Роз’єм живлення має бути закріплений ближче до кінця рами. Інакше він може потрапити у пропелери, що призведе до втрати дрона.
Приймач має бути закріпленим на рамі. Дроти не мають стирчати та бовтатись. Краще скручувати дроти разом під час складання. Але не слід затискати дроти від VTX і RX разом, це може призвести до проблем.
Краще паяти RX на UART6. Якщо паяти на UART2, то дроти йтимуть через весь FC і буде складніше кріпити стрепу батарейки.
"Провода моторів мають бути вкладені без дуг, один на один. Я бачив як провід перебило пропелером через те, що він бовтався. Хоча здавалось би такого не мало б бути. Ну і з дугами воно банально гірше літає, бо провода б'ють об FC і збивають гіроскоп".
Болти для кріплення стека (FC+ESC) слід брати від рами. Ті, що йдуть в комплекті зі стеком — задовгі. Вони впираються в раму, не дають прикріпити стрепу. Намагання це пофіксити "призводить до купи проблем і витраченого часу".
Слід ретельно перевіряти пайку. Дрони літають під навантаженням, падають, тож з’єднання контактів має бути надійним.
Комплектність від постачальника може бути порушеною. Якихось елементів може не вистачати, якісь будуть зайвими. Потрібно ретельно усе зберігати, включно з дротами — знадобиться.
Потрібні тільки перевірені пропелери, рекомендуються HQProp 7x4x3.
"Ще про відео. Краще купити кутовий пігтейл, якщо роз'єм з VTX виходить десь незручно. Якщо воно так заламується, будуть проблеми з відео і дрон не полетить".
"Деякі VTX, при монтажі залізними болтами до рами, починають давати жахливі шуми на відео. Це через те, що карбонова рама є провідником і вона кріпиться до корпусу VTX, який часто є "землею". Особливо це стосується foxeer reaper радіатором вниз. Тому притягуйте VTX стяжками".
Надзвичайно важливо, щоб дрон біндився стандартним способом (3 рази подати живлення, або через кнопку). не треба ставити бінд-фрази, щоб дрон пройшов тестування. Бажано також залишати звичайну музику на ESC.
Якщо дрон має нестандартний зв'язок, чи інші відхилення від стандартних налаштувань — слід залишити про це відмітку перманентним маркером, щоб це не мали відгадувати на полігоні. Якщо помітка на наліпці — вона може злетіти у польоті.
Нагадуємо, що ще місяць тому понад 10 тисяч людей були готові підтримати ініціативу "Народний FPV" та збирати свої власні дрони вдома. За словами організаторів, кожен другий зібраний безпілотник підриває техніку ворога.