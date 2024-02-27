Військові США використовували ШІ для 85 авіаударів на Близькому Сході: яке завдання довірили

Військові зазначили, що ШІ часто пропонував некоректні плани атак або помилявся під час вибору найефективнішого озброєння для їх виконання. Тут технологія поки що людей не перевершила.

США використовували штучний інтелект (ШІ) для визначення цілей на Близькому Сході, щоб уразити їх ударами з повітря. Про це повідомила представниця Міністерства оборони США, передає Вloomberg.

За словами Шайлер Мур, головної технічної директорки Центрального командування США, яке керує військовими операціями США на Близькому Сході, алгоритми машинного навчання (МН) допомогли звузити цілі для нанесення більш ніж 85 авіаударів бомбардувальниками та винищувачами США по семи об'єктах в Іраку та Сирії 2 лютого 2024 року.

Військові використовували комп'ютерний зір, щоб визначити, де можуть перебувати загрози, наприклад, ракетні установки. У результаті вдалося знищити й пошкодити самі установки, ракети, сховища дронів і оперативні центри ополченців. Мур сказала, що ШІ-системи також допомогли ідентифікувати ракетні установки в Ємені та кораблі в Червоному морі, деякі з яких були знищені внаслідок численних ударів у лютому цього року.

Алгоритми наведення розробили в межах проєкту Maven — ініціативи Пентагону, розпочатої у 2017 році з метою прискорити впровадження ШІ та МО в Міністерстві оборони иа підтримати військову розвідку. Американські війська, що перебувають на Близькому Сході, експериментували з алгоритмами комп'ютерного зору, виявляючи й ідентифікуючи цілі за зображеннями, отриманими із супутника та з інших джерел даних. Також машинний зір було протестовано під час навчань протягом минулого року, після чого технологію почали використовувати в реальних операціях після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня.

Мур підкреслила, що можливості ШІ Maven використовують для пошуку потенційних цілей, а не для їх перевірки або розгортання проти них зброї, оскільки під час навчань з'ясували, що ШІ доволі часто пропонував некоректні плани атак або помилявся, обираючи найефективнішу зброю для ведення бою. Тут він поки що людей не перевершив. За її словами, люди постійно перевіряють рекомендації ШІ щодо націлювання. Американські оператори серйозно ставляться до своїх обов'язків і ризику того, що ШІ може припуститися помилок.

"Немає такого алгоритму, який просто працює, робить висновок і потім переходить до наступного кроку, — сказала вона. — Кожен крок, який ухвалюється за рекомендацією ШІ, перевіряє людина".

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