Технологія ШІ підкаже США та союзникам, коли Китай вирішить напасти на Тайвань

У США побоюються неправильного трактування даних про китайські військові навчання, тому залучать ШІ, щоб не переплутати маневри з реальними військовими діями.

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Китай посилив дипломатичний і військовий тиск на Тайвань. Це викликало стурбованість офіційних осіб США і союзників, які припускають, що Пекін прагне повернути острів силою. Якщо такі прогнози виявляться вірними, США зможуть використовувати штучний інтелект (ШІ) та інші технології для відстеження подальших дій КНР у регіоні, передає Fox News

На думку експертів, ШІ та машинне навчання (МО) можуть допомогти США і союзникам підвищити швидкість і ефективність розвідки, скоординованості дій і планів.

Контр-адмірал у відставці Марк Монтгомері, старший директор Центру кібертехнологій та інновацій Фонду захисту демократії, заявив Fox News, що ШІ та МО можуть допомогти американським розвідникам обробити величезну кількість даних, отриманих під час спостереження за Китаєм і західною частиною Тихого океану.

"Ці дані необхідно швидко обробляти, оцінювати і поширювати, а штучний інтелект і машинне навчання можуть зробити цей процес більш гнучким і ефективним. Це, своєю чергою, може дати американським військовим і політикам переваги в ухваленні рішень", — додав Монтгомері.

Люди, які ухвалюють рішення, можуть неправильно витлумачити наміри ворожих сил, помилково сприйнявши навчання за "прелюдію" до військових дій. Нові технології можуть запобігти можливості того, що прорахунок призведе до непотрібної збройної конфронтації.

"Коли ми більше не можемо визначати те, якими є справжні наміри ворога, ми повинні шукати нові способи аналізу інформації. І ці способи вимагають даних, обчислень і талантів", — прокоментував адмірал Семюел Папаро, командувач Тихоокеанського флоту США.

Серед політиків у Вашингтоні зростає страх, що Китай готується вторгнутися на Тайвань і силою приєднати його до материкової частини країни. КНР активізувала свою військову активність у Тайванській протоці після скандального візиту конгресмена Ненсі Пелосі на Тайвань у серпні 2022 року. За даними Центру Стимсона, 2022 року Китай направив 727 літаків у повітряний простір Тайваню, а в першій половині 2023 року ще більше — 850.

Кілька військових чиновників нещодавно попередили, що Китай планує вторгнення на Тайвань найближчими роками. Так, на думку адмірала Філіпа Девідсона, командувача Індо-Тихоокеанським командуванням Збройних сил США, загроза нападу НВАК на острів проявиться протягом цього десятиліття, а точніше, в найближчі 6 років.

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Утім, китайські політики своїх амбіцій не приховують. Так, у своєму новорічному зверненні 2023 року Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем неминуче і що відродження китайської нації буде досягнуто до 2049 року — до 100-річчя заснування КНР. А в резолюції, ухваленій ЦК КПК у листопаді 2021 року, ішлося: "розв'язання тайванського питання і реалізація повного возз'єднання Китаю — це історична місія і непохитна прихильність партії".

Нещодавня військова "гра", проведена Центром стратегічних і міжнародних досліджень, передбачила перемогу США над Китаєм, при чому з великими втратами з боку США і союзників, як то "десятки кораблів, сотні літаків і десятки тисяч військовослужбовців". Інші військові ігри, проведені Міністерством оборони, Спеціальним комітетом Палати представників щодо Китаю та різними іншими аналітичними центрами, показали аналогічні результати.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай накопичує великі сили перед новим ударом США. Очікуючи посилення санкцій Білого дому, КНР поспішає придбати якомога більше японського і голландського літографічного обладнання, та й про власних виробників не забуває.