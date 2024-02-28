Росія вдарила по Одесі чорними "Шахедами": що про них розповідають військові (фото)

Особливий матеріал допомагає безпілотникам-камікадзе, виготовленим у РФ, уникати виявлення радарами та робить їх майже непомітними у нічному небі.

Вночі ворог атакував Одеську область ударними безпілотниками "Шахед". Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, підрозділи ППО відбивали цю атаку протягом 1,5 години. Захищаючи Одеську область Сили оборони збили 9 дронів-камікадзе.

"Під час маневрів над промисловою зоною Одеси, уламки збитого дрона пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Сталося замикання і загоряння. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу. На щастя, люди не постраждали", — розповів Олег Кіпер.

Одеська обласна прокуратура повідомляє, що розпочала процесуальне розслідування інциденту за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Слідство встановило, що ввечері 27 лютого збройні сили РФ вкотре атакували Одесу ударними безпілотними літальними апаратами. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено трансформаторну підстанцію одного з об’єктів критичної інфраструктури. Триває огляд, на місцях подій працюють прокурори та слідчо-оперативна група.

Уламки чорних "Шахедів", Одещина Фото: Telegram

Фотографії обласної прокуратури свідчать, що Одеса була атакована дронами "Шахед" чорного кольору. Вперше таки безпілотники були застосовані окупантами в Україні під час наймасовішої атаки "Шахедами" вночі 25 листопада 2023 року. Після цього стала поширюватися інформація, що це були нові дрони Shahed-238 з інфрачервоною системою наведення — раніше вони були представлені в Ірані. Але за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ідеться про ті ж самі Shahed-136, які раніше застосовувала Росія, просто чорного кольору.

"Вони й раніше вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи там композитні матеріали для світловідбивної поверхні. Зараз ми бачимо, що використовували карбономатеріал", — сказав Ігнат.

Карбон має властивість поглинати радіолокаційний сигнал. Крім того, чорний робить безпілотники менш помітними візуально у темний час доби. Дані про карбон у складі "Шахедів" також підтвердив український військовий та експерт з РЕБ Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш". За його словами, у виробництві нових БПЛА використаний інший тип матеріалів, ніж у дронах Shahed іранського виробництва, саме він надавав апаратам чорного кольору, а не звичайна фарба. Бескрестнов вважає, що росіяни не створювали матеріал для чорного шахеда самостійно, а придбали вже готовий.