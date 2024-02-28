У РФ учора, ймовірно, протестували "суверенний інтернет", — аналітики

За словами співробітників ISW, у доступних соціальних мережах РФ, таких як Telegram і YouTube, були масові збої. Також були тимчасово доступні заборонені сайти, зокрема Instagram, Facebook і Twitter.

Випробування російського "суверенного Інтернету" могло стати причиною того, що деякі додатки соціальних мереж напередодні, 27 лютого, стали тимчасово доступні без VPN. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" (ISW) у зведенні від 27 лютого.

За оцінками аналітиків, Росія "ймовірно" протестувала частину глобальної павутини, яка в кінцевому підсумку може бути ізольована від усього світу.

Російські джерела повідомили про "кілька масових збоїв" у доступних соціальних мережах, таких як Telegram і YouTube, а також про тимчасову доступність заборонених сайтів, зокрема Instagram, Facebook і Twitter.

У повідомленнях ЗМІ з посиланням на правозахисний проєкт "Мережеві свободи" наголошується, що російський регулятор у сфері зв'язку Роскомнагляд міг використовувати налаштування, які належать до "технічних засобів протидії загрозам".

Тим часом повідомляється, що депутат Держдуми РФ Антон Ткачов заявив, що через дії регулятора виникли збої "при тестуванні та перенастроюванні шлюзів для виявлення і закриття "пляшкових горлечок", щоб перешкодити забороненому контенту.

Імовірне випробування суверенного російського інтернету, ймовірно, було спробою "посилити контроль над окремими аспектами російського інформаційного простору", зазначили аналітики.

Нагадаємо, що у РФ настає ера "цифрового ГУЛАГу", а доступ до суверенного інтернету можна буде отримати тільки за паспортом.

Також повідомлялося, що Тайвань залишить КНР без передових чипів.