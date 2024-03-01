ЗС РФ знайшли у тилу таємничий український дрон: експерт розкрив його особливості (фото)

Безпілотник доволі великий та має потужну бойову частину, а також V-подібний хвіст, однак сильно постраждав при падінні.

Російські військові знайшли невідомий український ударний безпілотник, який впав в полі. Канадський фізик і експерт з дронів DanielR проаналізував на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter) фото, які з'явилися в російському Telegram-каналі "Одна нога здесь, другая там!" (combat_engineer).

"Колеги скинули БПЛА-камікадзе противника, що впав, був знайдений та знешкоджений ними. БПЛА літакового типу, збудований навколо бойової частини. Розмах крил близько 4 метрів, довжина близько 2,7 метра. Бойова частина кумулятивно-уламкового типу, вагою близько 14 кілограмів", — зазначає російський блогер.

DanielR приблизно ідентифікував двигун: ймовірно, це модель DLE111 або Great Power GP178. Передня і задня частина гвинта мають позначки англійською мовою.

Двигун, вигляд спереду Фото: X (Twitter)

Безпілотник має відносно великий (14 кг) кумулятивний осколково-фугасний боєприпас, який не вибухнув. Поряд з БЧ на фото можна бачити детонатор та мідну пластину невідомого призначення.

Бойова частина та детонатор Фото: X (Twitter)

Дрон досить сильно вдарився об землю, що ускладнює ідентифікацію. Крила мають пінопластове оперення. У фюзеляжі є кілька алюмінієвих деталей та дві антени.

Вигляд ззаду Фото: X (Twitter)

Фюзеляж виготовлений з вуглецевого волокна. Є алюмінієвий кронштейн, можливо, для запуску з рейок або візка.

Матеріали корпусу Фото: X (Twitter)

Безпілотник використовує готовий контролер Cube Orange Plus. Головну плату не вдалося ідентифікувати.

Плата та контролер Фото: X (Twitter)

Дрон ймовірно мав V-подібний хвіст, але незрозуміло, яка сторона фюзеляжу є верхньою. На цій фотографії нелегко ідентифікувати двигун.

Загальний вигляд Фото: X (Twitter)

Експерт зазначає, що ідентифікувати дрон за фрагментами може бути складно: "Частина фотографії є маргінальними, що збільшує труднощі".

Нагадаємо, раніше DanielR проаналізував будову російського засобу РЕБ "Волнорез" ("гриб") та зробив висновок про його погану збірку, неякісні матеріали, обмежену функціональність та закладений в конструкції ризик виходу з ладу.