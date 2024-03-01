Shahed, "Ланцети" та інші: у ЗСУ підрахували, скільки знищили БПЛА в лютому (фото)

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк зазначив, що Сили оборони роблять усе можливе, щоб "приземляти" всі повітряні об'єкти противника.

Російські окупанти продовжують атакувати мирні міста України за допомогою всілякого озброєння. Зокрема йдеться про різні безпілотники. Командувач Сухопутних військ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк у своєму Telegram-каналі поділився статистикою знищення дронів за лютий поточного року.

За його інформацією, за місяць протиповітряна оборона Сухопутних військ змогла перехопити і знищити 228 засобів повітряного нападу, які противник активно застосовував на різних напрямках.

Зокрема йдеться про:

БПЛА "Shahed-131/136" — 64 одиниці;

БПЛА "Zala" — 27 одиниць;

БПЛА "Supercam" — 3 одиниці;

БПЛА "Ланцет" — 116 одиниць;

БПЛА "Орлан-10" — 14 одиниць;

БПЛА невизначеного типу — 7 одиниць.

У Сухопутних військах показали статистику знищених повітряних цілей ЗС РФ Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Боротьба з противником триває на всіх ділянках, каже командувач Сухопутних військ. Українська сторона робить усе від себе можливе, щоб убезпечити громадян від російської агресії.

"В умовах інтенсивних бойових дій підрозділи Сухопутних військ продовжують приземляти також значну кількість тактичних БпЛА противника, зокрема FPV-дронів, з використанням різних засобів радіоелектронної боротьби", — заявив Олександр Павлюк.

Раніше командувач Сухопутних військ поділився статистикою втрат ЗС РФ за лютий 2024 року, які виявилися рекордними. За місяць російські війська активно втрачали особовий склад, танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи та установки ППО. Зокрема йдеться про 13 літаків і 28 тисяч осіб особового складу.