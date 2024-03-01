Росіяни розібрали український морський дрон Magura: що всередині (фото)

Елементи конструкції безпілотного катера іноді крихкі, недорогі й одноразові, але його бойова ефективність говорить сама за себе.

Росіянам вдалося розібрати український безпілотний морський катер Magura. Багато фото й доволі розлогий аналіз конструкції виклав російський цивільний блогер "Разработчик БПЛА" у своєму Telegram-каналі.

За словами російського блогера, Magura має доволі тонкий алюмінієвий корпус, укріплений ізсередини дошками. Він припускає, що дрон можуть пробити потонулі дерева, тому є випадки, коли ці безпілотні катери викидає на берег.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Люки в корпусі нібито виконані з кришок від бочок. Моторний відсік алюмінієвий і кріпиться до корпусу за допомогою будівельної піни.

Між моторним відсіком і верхньою кришкою є простір, що продувається, де встановлений ящик із приладами. Таке рішення одночасно очищує відсік від паливних випарювань і знижує температуру кришки, як і теплову помітність зовні.

Приборна панель і вебкамера

Усередині моторного відсіку встановлений китайський гідроцикл. Він модифікований мінімально: його панель приладів закріплено клеєм до корпусу, а на неї дивиться вебкамера.

Канал зв’язку Magura складається з двох антен Starlink і антени супутникового зв’язку від виробника Kymeta. Системи грають роль двох повноцінних каналів зв’язку, один із яких здатний повністю замінити інший, Kymeta є третім. Блогер припускає, що термінали Starlink можуть виходити з ладу в умовах моря або їх іноді банять.

Ще один канал зв’язку — промисловий роутер RUT956 на дві SIM-карти. Поблизу берега, на відстані до 40 км від вежі стільникового зв’язку, він здатен під’єднуватися до мобільного інтернету на суходолі.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

За припущенням автора, один із режимів морських дронів — підходити до берега за допомогою GPS, під’єднуватися до мобільної мережі та виконувати ручне донаведення на ціль. Роутер має підтримку GPS, але його антенний вхід не підключений, натомість під’єднані обидва входи антен стільникового зв’язку для обох SIM-карт. Також є ознаки під’єднання на роз’ємі LAN2, тобто роутер використовувався.

Бортова електроніка поєднує найрізноманітніші китайські плати, коробки, від пластикових промислових до спеціально виготовлених алюмінієвих, на заклепках або герметику. Для кожної плати зроблені індивідуальні пластини з отворами для кріплень і стяжок, зокрема й під дешеву плату захоплення відео EasyCap, яка відповідає за цифрування телеметрії.

Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram Фото: Telegram

Основа інтелекту катера — безліч пристроїв Raspberry Pi pico breakout board. Кожне підключення реле запрограмоване окремо, кожна функція фактично має окрему плату Raspberry Pi, навіть усередині одного боксу.

Плати мають ізольований CAN на ADM3053, але жодна не під’єднана до електронного блоку управління гідроцикла, а телеметрію зчитують камерою.

Автономна орієнтація дрона базується на блоці OrangeCube і Raspberry Pi. Найімовірніше, використовуються лише дані про курс, щоб пілот міг краще керувати вручну. Росіянин зазначає, що в морських умовах OrangeCube не здатний забезпечити довготривалу орієнтацію.

Потоки даних від Starlink стікаються в роутер Mikrotik RB962: "Мабуть, керування на Starlink організовано через тунелі". У центрі також є якийсь комп’ютер, яки росіянину не дали розібрати й навіть зняти з нього вентилятор охолодження.

На Magura встановлено тепловізійну камеру виробника Flir, а також камеру видимого спектра, аналогічну до вебкамери, що знімає телеметрію.

Що думають експерти

Військовий і експерт зі зв’язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" висловив власну думку на своєму каналі Telegram :

"Росіяни розібрали наш ударний катер Магура5. До того ж не військові та не ГРУ, а цивільні. Тобто офіційним структурам РФ вміст уже знайомий і нецікавий. Мене, звичайно, цікавить канал управління. У принципі, нічого нового не побачив. Два "старлінки", модем LTE із зовнішніми антенами та супутниковий термінал для яхт Hawk U8 від компанії Kymeta. Решта вмісту зроблено за принципом "дешевше, швидше, простіше". Сподіваюся, наші хлопці "допиляють" систему знищення катера, щоб вони більше не потрапляли до супротивника", — говорить експерт.

Блогер PS01 скорочено переклав російський аналіз англійською та зробив власний висновок в X (Twitter):

"Вони стверджують, що безладна електроніка робить дрон ненадійним. Незрозуміло, яка версія Magura була так жорстоко перевірена. Успіхи України в північно-західній частині Чорного моря говорять нам про те, що в цій оцінці є багато чого… [натяк на упередженість росіян]," — каже дослідник.

Росіяни не тільки розбирають українські морські дрони, але й розробляють власні. Нещодавно в Росії показали прототип морського безпілотника "Афалина", який може стати російською відповіддю на українські SeaBaby та Magura V5.