Російська відповідь на Magura V5 і SeaBaby. Чим загрожує Україні новий дрон "Афалина"

Ворог стверджує, що майбутні дрони матимуть бойову частину до 200 кг. На думку фахівця Андрія Риженка, цього вистачить, щоб серйозно пошкодити корабель середнього класу. РФ може спробувати атакувати цивільні судна чи порти України.

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У Росії показали прототип морського безпілотника "Афалина", який може стати російською відповіддю на українські SeaBaby і Magura V5. Фокус розібрався, чи змінить це ситуацію в Чорноморському регіоні, та що відомо про потенційну загрозу з боку РФ.

Морський дрон "Афалина" – порівняння з українськими аналогами

Наразі ворог показав тільки прототип дрона "Афалина", але російські медіа вже розповсюдили інформацію щодо характеристики виробу:

максимальний радіус дії — 500 км;

вага бойової частини — 200 кг;

довжина 3,5 метри;

максимальна швидкість — 60 км/год;

керування — через VR-шолом і джойстик.

Якщо порівняти з відомими українськими морськими дронами SeaBaby та Magura V5, то вони і більші, і потужніші.

Порівняльні характеристики "Афалина", Magura V5 (ГУР) і SeaBaby (СБУ) Фото: Фокус

Реванш в Чорному морі і зерновому коридорі – що може атакувати РФ морськими дронами

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Для пошуку відповіді на це запитання Фокус звернувся за коментарем до капітана першого рангу запасу, колишнього заступника начальника штабу ВМС України з євроатлантичної інтеграції і експерта Центру оборонних стратегій Андрія Риженка. Він повідомив, що бойової частини у 200 кг буде достатньо, щоб завдати серйозної шкоди кораблю середнього класу.

"Я думаю, що цей дрон буде призначений для того, щоби бити по цивільних суднах, які прямують до наших портів. Ось тут в принципі всіх характеристик цілком достатньо буде. Можливо, для того, щоб бити по гідроспорудах, також по причальному фронту портів, можливо, якимось інженерним спорудам. Там досить потужна бойова частина, яка зможе серйозно пошкодити якусь частину причалу чи конструкцію", — ділиться думками Андрій Риженко.

Схема руху у зерновому коридорі, який Україна самостійно розробила

Якщо казати про флот Військово-морських сил чи Державної прикордонної служби, то ціллю можуть бути хіба патрульні катер типу "Айленд". Загалом в України наразі немає великих кораблів, резюмує експерт. Не виключено, що окупанти спробують атакувати своїми надводними дронами "Афалина" кораблі, які йдуть до портів, а спробують звинуватити в цьому Україну.

"Можливо, росіяни спробують провести операцію під "чужим прапором", тобто запустять такий дрон, наприклад, по кораблю, що йде зерновим коридором. Звинуватити спробують Україну, що вона застосовує дрони, а вони збиваються з курсу й атакують цивільні судна", — припускає експерт.

Як захиститись Україні

За словами Андрія Риженка, РФ може спробувати змінити ситуацію в Чорному морі. Розробка морських дронів-камікадзе — це розробка, яку зараз підхопила не тільки Росія, але й інші держави. Тому ворог буде продовжувати розвивати свої розробки.

Протистояти таким морським дронам Україна може патрульними катерами з кулеметами. Вони можуть виявитись дуже ефективними в радіусі одного кілометра, бо російська "Афалина", з того що заявлено, не матиме високої швидкості руху.

Патрульний катер Mark VI був би ідеальним для патрулювання зернового коридору, вважає Андрій Риженко Фото: U.S. Navy Photo

"Кулемети можна застосувати для оборони від дронів. Вони дуже ефективні на дистанції до одного кілометра. Один кілометр такий дрон долає десь секунд за 35-45, тобто в принципі цього достатньо. Тобто є зброя. Головне, щоб були прилади нічного бачення, бо вночі їх виявлення буде дуже ускладнене", — каже Риженко в коментарі Фокусу.

Ідеальним катером для захисту того ж зернового коридору були б американські Mark VI, але їх постачання призупинили ще у 2020 році, коли Україна підписала контракт на корвети класу Ada у Туреччини. Вони були б ефективними не тільки для захисту цивільних суден, але й для операцій на Дніпрі. Альтернативою катерам Mark VI, є шведські десантно-штурмові катери SB90, які в останньому пакеті допомоги анонсували для України у Швеції.

Україна отримає 10 десантно-штурмових катерів CB90 зі Швеції Фото: SAAB

Зараз патрулюванням зернового коридору займаються катери типу "Гюрза-М", але за словами фахівця, вони погано переносять хвилювання моря понад 3 бали. Проте мають теж кулемети по бортах, які здатні захистити цивільні кораблі.