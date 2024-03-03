"Дюну" відзнято на українські об'єктиви: оператор схвалює, виробник розкриває деталі

Головний оператор стрічки обирав об'єктиви з тисяч можливих варіантів. Українська оптика створила потрібну текстуру в кадрі.

Під час знімання фільму "Дюна" режисера Дені Вільнева були використані, разом з іншими, об’єктиви українського виробника IronGlass. Про це розповів співробітник компанії Костянтин Гаркавий в Facebook.

Костянтин присвятив свій допис виходу другої частини стрічки. За його словами, зараз вже можна розповісти технічні деталі.

"Майже два роки очікування і нарешті можна сказати, що у знімальному процесі активно брали участь об'єктиви виробництва IronGlass x VLFV Lens Rehousing — User Group", — каже Костянтин.

Війна ледь не зірвала виробництво оптики. IronGlass ледве встигла виготовити перші прототипи, розробку другого покоління об’єктивів дехто з її співробітників продовжував, перебуваючи у складі Сил оборони України.

Об'єктив IronGlass Фото: Facebook

"Це далеко не перше велике кіно за участю наших лінз, але воно стало справжнім випробувальним полігоном для наших MKll залізяк. Розробку цього корпусу та механіки було розпочато у 2021, на початку 2022 були виготовлені чергові прототипи, а потім була війна… Попри тяжкі часи команда продовжувала працювати, хтось на місцях, хтось дистанційно з окопів. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити передсерійні залізяки для Грейга Фрейзера, та він на повну використав їх на знімальному майданчику Duna", — розповідає представник IronGlass.

Знімальна команда стрічки ретельно обирала оптику з багатьох можливих варіантів. Це не єдина оптика, що використовувалася для фільму, проте зразки були спеціально зроблені для оператора фільму.

"Тішить мене, що серед тисяч інших варіантів були обрані саме MKll від IronGlass, що вони чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову, що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причетним до яскравих кіноподій", — підсумовує Костянтин.

Українські об'єктиви IronGlass Фото: Facebook

Компанія ARRI Rental, яка пропонує знімальним командам кінострічок техніку для фільмування, розповіла більше деталей та передала схвальний відгук оператора про українську оптику. Грейг Фрейзер вирішив знімати стрічку повністю зі сферичною оптикою та досліджував варіанти об’єктивів у співпраці з компанією Зрештою він зробив вибір на користь кількох зразків оптики. З ексклюзивних пропозицій ARRI Rental він вибрав перероблені кінокамери 1980-х років та поєднав їх з із переробленим об'єктивом радянської епохи, наданим IronGlass, а також деякими власними об’єктивами.

"Я тісно співпрацював із Крістофом Гоффстеном з ARRI Rental у Німеччині, щоб налаштувати та розстроїти оптику. Кінокамери були приємними та мали гарну глибину, а також дійсно хороший діапазон на вибір. Вони допомогли створити текстуру, яку я хотів, і радянське скло особливо пасувало до того, що ми робили, ми використовували їх усі гармонійно та ефектно", — каже Грейг Фрейзер.

У фільмі "Дюна: частина друга" Фрейзер також експериментував з інфрачервоною кінематографією у сценах, що відбуваються на планеті Гіді Прайм. Мешканці планети мають дуже бліду шкіру через відсутність видимого світла від сонця. Коли персонажі у цих сценах виходять назовні, вони фактично переходять від звичайного світла до інфрачервоного.

Нагадаємо, стрічка "Дюна: Частина друга", прем'єра якої відбулася у світі 29 лютого, заслужила переважно схвальні відгуки критиків. Вони зазначають високий рівень режисури та ефектне посилення історії у другій частині.