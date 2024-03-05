Мобілізація в Україні: у ТЦК відповіли, чи будуть оновлювати військово-облікові дані через "Дію"

За словами спікера Полтавського обласного територіального центру комплектування Романа Істоміна, потрібно спершу дочекатися моменту, поки народні депутати обговорять усі правки і проголосують за законопроєкт №10449.

Народні депутати Верховної Ради продовжують обговорювати законопроєкт про мобілізацію №10449 і незабаром можуть проголосувати за нього в цілому. Один із пунктів стосувався того, щоб спробувати впровадити електронне оновлення військово-облікових даних через "Дію". Спікер Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін в інтерв'ю "Телеграфу" висловився стосовно цього.

За його словами, він не хотів би говорити з цього приводу до моменту, поки новий закон не буде ухвалено. Депутати внесли понад чотири тисячі правок, тому рано говорити про те, що буде затверджено, а що вони відкинуть. Відповідно, немає інформації про звірку даних через "Дію".

"В Україні ще з 2019 року запроваджується електронна база даних для зберігання інформації щодо призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Проведено велику роботу, але ще не всі дані оцифровані, деякі зберігаються в паперовому вигляді. Але який у цьому сенс, якщо громадянин надав свою адресу п'ять років тому і після цього виїхав в інше місто або взагалі за кордон і не став на військовий облік? Скільки не вносиш ці дані в електронну базу, вони будуть недостовірні", — заявив Роман Істомін.

Окремо він додав, що якби проблема військовозобов'язаних громадян була тільки в страху відвідування ТЦК і СП, вони б обрали для себе варіант рекрутингу. Зараз багато бригад рекламують себе за допомогою соціальних мереж або інших майданчиків, тому записатися дуже просто.

"Наша мета — укомплектована боєздатна українська армія. І для нас не є принциповим, у який спосіб комплектуватимуться ЗСУ — за контрактом чи за мобілізацією", — підсумував Роман Істомін.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю представник ТЦК і СП розповів, чи можна вважати мобілізацію в Україні провальною. За словами Романа Істоміна, критичного зменшення призваних громадян не спостерігається, проте процеси відбуваються не з тією динамікою, яку хотілося б побачити.