"Народні FPV" вже працюють: як дрони "з кухні" підсилили ЗСУ і хто може їх виготовляти

Тисячі осіб вже пройшли навчання і збирають у себе вдома безпілотники, які потім допомагають уражати російську армію. Військові дуже задоволені результатами їх роботи, кажуть у Victory Drones.

У жовтні український проєкт Victory Drones запустив програму "Народний FPV", яка дозволяє людям без інженерної освіти збирати ударні дрони для озброєння Сил оборони України. Комунікаційна менеджерка проєкту Анастасія розповіла Фокусу, яких результатів українцям вдалося досягти у цій сфері за півроку та наскільки це важливо для військових.

Victory Drones — це проєкт технологічної підготовки Сил безпеки та оборони України та загальної мілітаризації українського суспільства, організований у межах діяльності благодійного фонду Dignitas. Основний фокус роботи команди — навчання військовослужбовців, на цю потребу постійно проводиться збір коштів. Наразі практичні навчання за різними напрямками від Victory Drones пройшли вже понад 55 тисяч військовослужбовців. На онлайн-навчання для військових зареєструвалися вже близько 100 тисяч учасників.

Проєкт також пропонує курси для цивільних громадян, зокрема, інженерні онлайн-програми "Народний FPV" та "Інженер БПЛА. Базовий курс", а також великий практичний курс підготовки інструкторів. Всі навчальні програми Victory Drones — безкоштовні, вони втілюються командою волонтерів за підтримки благодійників та небайдужих громадян. Окрім того, Victory Drones об’єднує навколо себе велику спільноту однодумців, зацікавлених у розвитку безпілотних та суміжних технологій, і забезпечує їх онлайн-платформою для обміну досвідом.

Підсумки проєкту "Народний FPV". Скільки людей пройшли курс, скільки дронів зроблено та передано?

Нещодавно для оптимізації навчання ми перенесли основні матеріали курсу "Народний FPV" на освітню онлайн-платформу Prometheus, де людина може за кілька хвилин зареєструватися і переглянути відеолекції загальною тривалістю близько 8 годин. Наразі там вже понад 17 тисяч зареєстрованих учасників. Загалом сертифікати про проходження курсу (у старому та новому форматах) отримали десь близько 5 тисяч людей.

Окрім лекцій ми так само пропонуємо доступ до нашої закритої інженерної онлайн-спільноти, де учасники отримують допомогу фахівців та консультації. Однак перед додаванням до спільноти ми обов’язково проводимо безпекові перевірки. Тільки верифіковані учасники спільноти можуть передавати нам техніку на тестування. Наразі вже більш як 500 дронів або передані нам, або у процесі передачі, і ми щодня отримуємо нові.

Ми передаємо дрони на тих військових, які проходять фахову підготовку у нас в навчальному центрі, а після цього їдуть використовувати їх у бойових умовах. Таким чином техніку отримують високо кваліфіковані спеціалісти.

Збирання FPV дрона в домашніх умовах Фото: Victory Drones

Чим відрізняється курс "Народний FPV" від "Інженер БПЛА"?

"Інженер БПЛА" — більш теоретичний та загальноознайомчий курс. У ньому зібрана інформація про різні типи БПЛА, базові принципи аеродинаміки, навігацію тощо. Також є прикладний блок про базовий ремонт БПЛА. Після завершення курсу у вас буде загальне розуміння базових принципів інженерії БПЛА.

"Народний FPV" — практичний курс по збірці 7-дюймового FPV дрона. У ньому також є більш теоретичні блоки і навіть рекомендації по пілотуванню для тих, хто хоче навчитися літати, однак зосереджений він саме на збірці конкретної моделі FPV. На виході ви матимете достатньо знань, аби зібрати дрон за нашою схемою.

Які найчастіші проблеми при збірці дронів?

Виготовлення таких FPV-дронів, з якими ми працюємо на курсі, — нюансний, але не надскладний процес. Зазвичай, найважче у ньому — підбір гарної комплектації та програмного забезпечення, які б відповідали потребам військових. Цю частину роботи наша команда бере на себе, адже збірка відбувається за уніфікованою схемою, напрацьованою нашими кваліфікованими інженерами.

При роботі найбільше проблем у новачків виникає з пайкою. Людям без досвіду необхідно набити для неї руку, саме тому ми рекомендуємо спочатку практикуватися на тренувальних платах, щоб не зіпсувати комплектуючі.

Для учасників ми склали детальний чек-ліст хорошої пайки, за яким вони можуть перевіряти себе. Окрім того, протягом навчання учасники на кожному етапі заохочуються ділитися фото та відео своїх виробів, аби наші інструктори могли помітити помилки ще в процесі збірки, а учасники мали можливість самостійно їх виправити. Таким чином ми стараємося забезпечити контроль якості на всіх етапах процесу, а не лише тоді, коли дрони фактично приїжджають до нас на тестування.

Українка Віолета виготовляє FPV-дрон для ЗСУ Фото: Укрінформ

Як військові відгукуються про "Народні дрони"? Чули, що бійцям часто доводиться самим доробляти у польових умовах FPV, зібрані волонтерами.

Військові, які отримували від наших учасників дрони, дуже задоволені їхньою якістю, часто навіть вражені, коли дізнаються, що їх збирали новачки. Люди дуже стараються, і це одразу видно. Окрім того, військовим особливо приємно усвідомлювати, що дрони збиралися руками простих людей. Це завжди дуже теплі відгуки і щира вдячність.

Ми завжди наголошуємо, що всі дрони мають проходити перевірку якості збірки і польові випробування з вагою перед відправленням на передову. Саме тому учасникам курсу ми наполегливо рекомендуємо направляти дрони на безкоштовне тестування фахівцям Victory Drones або ж іншим професійним командам, якщо є така можливість. У такому випадку всі дрони потрапляють у використання військових лише після детальної перевірки та всіх необхідних доробок.

Військові вже отримали багато БПЛА від Victory Drones Фото: Victory Drones

Наразі понад 80% дронів прийшли до нас на перевірку у гарному робочому стані. Це надзвичайно хороший показник, враховуючи, що для багатьох це перший досвід. Решта — потребували певних доопрацювань, а десь 10% не змогли полетіти "з коробки".

Тут варто сказати, що всі дрони, які потребують доопрацювань також передаються військовим пілотам, що проходять у нас фахові навчання. Вони у якості практикуму з інженерії, працюють над виправленням помилок під наглядом фахівців. Після цього дрони залишаються у військових, які їдуть з навчального центру на бойові, та використовуються далі за призначенням.

Додам, що волонтери виготовляли "кухонні" дрони ще до того, як стартував наш курс, і за відсутності якісних навчальних матеріалів, велика частина таких пробних збірок була і є невдалою. Саме тому однією із наших цілей було допомогти таким волонтерам підвищити рівень якості їхньої збірки, надавши їм надійну та уніфіковану інструкцію, як зробити це правильно, а також запропонувавши послуги безкоштовного тестування у межах курсу.

Що потрібно, щоб збільшити масштаби виробництва "на кухнях"?

Важливо розуміти, що "Народний FPV" — це не альтернатива промисловому виробництву дронів. Мета курсу — залучити людей у галузь, підготувати нових фахівців, підтримати локальні ініціативи для подальшого розвитку і розбудови.

Відповідно, якщо людина долучилася до курсу, зібрала перші кілька партій дронів, та хоче збільшити масштаби — їй потрібно рухатися у напрямку відкриття власного виробництва або долучення до вже існуючого та його подальшого розвитку. Саме з такою категорією людей ми плануємо працювати далі. Наразі ми організовуємо для учасників та випускників курсу "Народний FPV" зустрічі з досвідченими виробниками, даємо їм платформу для вибудови зв’язків та обміну досвідом. У планах подальший розвиток цього навчального напрямку.

Готові FPV-дрони Фото: Victory Drones

Чи допомагає держава проєкту?

Курс "Народний FPV" — незалежна ініціатива, яку втілює команда проєкту Victory Drones спільно з командною виробника дронів Vyriy Drone. Тобто це не державний проєкт, він не отримує державного фінансування абощо. Однак ми співпрацюємо з окремими офіційними структурами задля забезпечення різноманітних безпекових перевірок учасників та, власне, тих дронів, які висилають нам на тестування.

Vyriy Drone — це київська компанія-виробник дронів. Продукцію "Вирію" замовляє ініціатива "Армія дронів", з якою компанія активно співпрацює. По одному з контрактів вже ведеться робота з Мінцифровізації, і в наступному році її буде набагато більше, додає Олексій Бабенко. Виробник працює з волонтерськими фондами, іноді військові купують БПЛА за власні кошти, а частину дронів безкоштовно відправляє в навчальні центри і школи пілотів БПЛА.

Уряд обіцяє найближчим часом масове застосування дронів з ШІ. Чи планують їх збирати у межах проєкту?

Застосування штучного інтелекту — критично важливий напрямок розвитку виробництва дронів в Україні. Однак про роботу з цією технологією у межах курсу "Народний FPV" наразі не йдеться.

Як локалізується виробництво деталей в Україні? Чи допомагає це у збірці дронів?

На щастя, рівень локалізації виробництва FPV-дронів постійно зростає. Це важливо, оскільки власне виробництво компонентів дозволяє краще контролювати їхню якість та убезпечити від потенційних блокувань постачання з Китаю.

Вже давно в Україні виготовляють рами, пропелери та інші простіші компоненти, але останнім часом отримуємо інформацію про виробництво українських приймачів, контролерів польоту. Це гарний вектор розвитку.

Розкажіть про навчання пілотів. Як багато українців опановують цю професію?

Наразі у межах проєкту Victory Drones ми цивільних пілотуванню масово не навчаємо, наша основна аудиторія — військові. З 2022 року ми підготували на практичних навчаннях вже понад 55 тисяч військовослужбовців.

Однак запит у цивільних великий, ми постійно отримуємо питання щодо навчання від людей, які хочуть підготуватися перед мобілізацією. В Україні діє багато аерошкіл, які готові цей запит закривати.

Для цивільних ми маємо зараз програму підготовки інструкторів. Учасники проходять ряд безпекових перевірок, відбір та потрапляють на багато тижневе навчання, після якого працюють в команді Victory Drones з підготовки військових. Таким чином ми вже підготували 3 групи та продовжуємо набір.