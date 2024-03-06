"Убивця дронів": бойове авто Cockerill i-X та 30-мм турель отримали ШІ для захоплення цілі

Комплекс має видатні бойові характеристики й без штучного інтелекту: він може уражати дрони, рухаючись зі швидкістю 120 км/год, маскувати свій тепловий слід та локалізувати небезпеку за звуком.

На Міжнародній виставці-конференції морської оборони DIMDEX 2024 в Досі, Катар, бельгійська оборонна компанія John Cockerill Defense представила інноваційну систему протидії безпілотникам на основі ШІ, яку встановлено на бойовій машині Cockerill i-X та турелі Cockerill 1030. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

Нове рішення JCD для боротьби з дронами пройшло два тижні ретельних випробувань у Болгарії та продемонструвала виняткову ефективність. Систему розроблено для боротьби з дронами різних розмірів та можливостей, зокрема тими, які працюють на надзвичайно високих швидкостях. Система автоматичного відстеження використовує найсучасніший штучний інтелект для захоплення цілей та прогнозування їхнього руху. Ця технологія, яка раніше була перевірена в наземних системах, була успішно адаптована для повітряних загроз, працюючи в тандемі з боєприпасами з покращеними балістичними характеристиками.

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Система захисту від дронів сумісна бойовою стелс-машиною Cockerill i-X та туреллю компанії Cockerill 1030. Автомобіль Cockerill i-X, відомий своїми можливостями перехоплення та модульною системою з декількома озброєннями, представляє революційний підхід до територіальної оборони, що дозволяє вражати та нейтралізувати загрози, перш ніж вони зможуть досягти цілей. У випробуваннях, проведених у жовтні минулого року, Cockerill i-X продемонстрував свою надзвичайну маневровість та точність під час ураження цілей на ходу зі швидкістю понад 120 км/год в умовах бездоріжжя.

Авто Cockerill i-X на виставці DIMDEX 2024 Фото: Army Recognition

Представлений на Всесвітньому оборонному салоні в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у березні 2022 року, Cockerill i-X поєднує в собі високошвидкісну мобільність, величезну вогневу міць, передові можливості непомітності та складний інтегрований інтелект. Розроблений як для доріг, так і для бездоріжжя, автомобіль може розвивати швидкість до 200 км/год на дорогах та 160 км/год в умовах пустелі, маючи запас ходу 600 км. Його гібридний двигун дозволяє розганятися від 0 до 100 км/год менш ніж за шість секунд.

Авто має такі можливості, як такими можливостями, як адаптивний камуфляж і модифікація інфрачервоного та акустичного сліду для підвищення живучості на полі бою. Транспортний засіб оснащений станцією озброєння з дистанційним керуванням, яка може бути оснащена різноманітною зброєю, враховуючи 25-мм або 30-мм гармати, протитанкові ракети або ракетні установки, залежно від експлуатаційних потреб.

Cockerill i-X, створений завдяки поєднанню передових технологій озброєння та досвіду проведення ралі-рейдів, кидає виклик традиційним військовим парадигмам. Він може похвалитися високошвидкісною мобільністю на різних місцевостях, можливостями скритності завдяки адаптивному камуфляжу та модифікації сліду, а також інтеграцією технології об’єднання даних з різних датчиків. Цей пакет технологій містить розумний шолом, вбудований штучний інтелект, камери, датчики для систем лазерного попередження, а також акустичне виявлення та локалізацію пострілів.

Ще однією інноваційною особливістю Cockerill® iX є його висувна платформа для зброї, яка покращує скритність і швидкість автомобіля. Конструкція забезпечує швидке розгортання в повітрі, на морі та на суші, що робить автомобіль універсальним засобом для сучасних збройних сил.

Cockerill 1030 Фото: Army Recognition

Cockerill 1030 — найсучасніша безпілотна башта, компактна, легка та модульна система, яка ідеально поєднує високу вогневу потужність гармати 30x173 мм. Установку, розроблену для виконання різноманітних бойових завдань, включаючи операції в пустелі, містах та у воді, зазначають за високу надійність та продуктивність.

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