Південна Корея створює революційну систему для перехоплення дронів на відстані до 30 км

Нова південнокорейська розробка буде схожа на американську систему боротьби з безпілотниками під назвою Coyote RTX.

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Південна Корея розробляє нові безпілотні перехоплювачі ворожих дронів. Передбачається, що система боротьби з ворожими дронами розташовуватиметься на спеціалізованій платформі, оснащеній модулями для запуску БПЛА-перехоплювачів, передає Defence blog.

Південнокорейська розробка буде схожа на американський безпілотник Coyote від компанії RTX. Цей БПЛА може також здійснювати розвідку, атакувати цілі. Пристрій оснащений невеликим ракетним двигуном став одним із лідерів ринку бойових дронів, хоча коштує недешево. Один тільки двигун має цінник від 100 тис. до 200 тис. доларів США. Проте армія США нещодавно уклала новий контракт на поставку 600 перехоплювачів Coyote.

Корейський дрон-перехоплювач і пускова система

Корейська система боротьби з дронами включатиме спеціалізовану платформу, на якій розмістять трубчасті пускові модулі для безпілотників-перехоплювачів. Після пуску, радіолокаційна система виявлення повідомить дрону-перехоплювачу про місцезнаходження БПЛА супротивника каналом передачі даних. Коли перехоплювач підлетить до цілі досить близько, електрооптична/інфрачервона система наведення скоординує перехоплювач і той вріжеться в дрон супротивника.

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За даними Агентства оборонного розвитку Південної Кореї, роботу над цим проєктом розпочали в четвертому кварталі 2023 року. Незабаром проєкт має бути завершено і після низки обов'язкових перевірок систему протестують. Випробування за участю невеликих дронів-цілей заплановано на осінь 2024 року.

Раніше ми писали про те, що російські інженери створили дрон з "кукурузника" Ан-2. Поки що безпілотник літає з двома пілотами і за допомогою американських гвинта і двигуна. Росіяни не говорять, як і чим будуть "імпортозаміщувати" силову установку.