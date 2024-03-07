У РФ створили антидронові рушниці зі спіральними антенами: що це означає для ЗСУ

У компанії "ЕЛІАРС" заявляють, що хоча спіральні антени не такі потужні, як антени з лінійною поляризацією, вони все одно можуть вивести з ладу дрони, навіть знамениту "Бабу Ягу" із захистом від РЕБ.

Російська компанія "ЭЛИАРС" заявила про розробку антидронових рушниць зі спіральними антенами. За словами інженерів, такі антени зможуть уберегти окупантів від потужного випромінювання, передає ТАСС.

Спіральні антени з круговою поляризацією не менш ефективні, ніж антени з лінійною поляризацією, хоча і є менш потужними. Щоб вивести дрон з ладу, їм достатньо потужності 10-20 Ватт. Російські розробники підкреслили, що їхні китайські колеги використовують в аналогічних пристроях антени потужністю 140 Ватт і порівняли ці показники з показниками роботи побутових мікрохвильових печей, які становлять від 600 Ватт.

Росіяни кажуть, що мала потужність не зашкодить службовцям ЗС РФ, які застосовуватимуть антидронові рушниці на фронті. Також в "ЕЛІАРС" пояснили, що антени з лінійною поляризацією перебивають сигнал між дроном і оператором саме завдяки своїй високій потужності. Але в цьому і їхній мінус, оскільки висока потужність є причиною, через яку рушниця перегрівається і, зрештою, може взагалі вийти з ладу.

Антидронові рушниці ЕЛІАРС Фото: ЭЛИАРС

У компанії вирішили такі антени замінити спіральними. Зокрема, ними оснастили антидронову рушницю моделі ПАРС-5. Повідомляється, що цей пристрій зміг вивести з ладу безпілотник ЗСУ "Баба Яга", що має систему захисту від перешкод, які генеруються засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"ЕЛІАРС", окрім противодронових рушниць "ПАРС-4" і "ПАРС-5", виробляє також стаціонарні модулі "Сектор", радіолокатори, приймачі та НВЧ-апаратуру для автоматизованих комплексів РЕБ.

Раніше ми повідомляли про те, що командир ЗСУ розкрив, як продавці РЕБ дурять військових і що треба брати. Купівля навіть якісного засобу РЕБ не захистить бійців від усіх російських дронів, але збільшить шанси на виживання. Недобросовісні виробники постачають комплекси з неякісних комплектуючих і не перевіряють їх, стверджує Олександр Карпюк.