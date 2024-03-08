Виробник Schiebel показав безпілотний вертоліт CAMCOPTER S-100: на що він здатний (відео)

Австрійська компанія покращила модель свого потужного автономного гелікоптера CAMCOPTER S-100. Вертоліт витривалий до погодних умов, сідає та стартує з кораблів.

Під час військово-морської оборонної виставки DIMDEX 2024, яка відбулася цього тижня в Досі (Катар), австрійська компанія Schiebel представила свою вдосконалену безпілотну авіаційну систему CAMCOPTER S-100. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

Компанія підкреслює універсальність свого автономного мінігелікоптера як для сухопутних, так і для морських операцій. CAMCOPTER S-100, продукт багаторічних інновацій і польових випробувань, зарекомендував себе як важливий учасник у сучасних військових і цивільних операціях та продемонстрував виняткову ефективність і надійність.

Австрійська Schiebel Group, заснована в 1951 році, відома як провідна компанія в оборонній і аерокосмічній промисловості, яка спеціалізується на розробці, виробництві й обслуговуванні CAMCOPTER S-100 та інших передових технологій. Компанія постійно вдосконалює CAMCOPTER S-100, щоб він краще відповідав потребам замовників.

БПЛА CAMCOPTER S-100 на виставці DIMDEX 2024 Фото: Скриншот

CAMCOPTER S-100 відомий своєю здатністю працювати в різноманітних умовах, від відкритого моря до пересіченої місцевості. Його конструкція дозволяє виконувати широкий спектр завдань, включаючи спостереження, розвідку, захоплення цілей і ретрансляцію зв’язку, із забезпеченням військових оперативною розвідувальною інформацією в реальному часі.

Безпілотний гелікоптер може злітати й сідати на невеликі кораблі вбурхливому морі. Його висока витривалість і вантажність дозволяють виконувати розширені місії спостереження, пошуково-рятувальні операції та моніторинг навколишнього середовища.

На суші CAMCOPTER S-100 підтримує наземні сили спостереженням і розвідкою, надаючи військам тактичну перевагу в асиметричній війні. Його здатність передавати операторам якісне відео в режимі реального часу робить його незамінним інструментом для визначення оперативної ситуації.

Безпілотна авіаційна система CAMCOPTER S-100 розроблена для повністю автономного польоту, що дозволяє їй виконувати автономні зльоти, орієнтуватися в складних середовищах і приземлятися без втручання людини. Така автономність є критичним фактором виконання найрізноманітніших місій.

Безпілотний гелікоптер CAMCOPTER S-100 Фото: Скріншот

Особливістю C-100 є дальність польоту й витривалість. Він здатний долати відстані до 200 км і може залишатися в повітрі до 6 годин, залежно від корисного навантаження й умов експлуатації. Великий радіус дії та витривалість полегшують тривале спостереження, розвідку та місії з виявлення цілей і забезпечують безперервний збір розвідданих у реальному часі на величезних територіях.

Характеристики CAMCOPTER S-100

Максимальна швидкість — 185 км/год;

Крейсерська швидкість — 102 км/год;

Витривалість — більш ніж 6 годин із корисним навантаженням 34 кг, більш ніж 10 годин із додатковим зовнішнім паливним баком;

Робоча стеля — 5,5 км;

Навантаження — від +3,5G до -1G;

Робоча температура — від -40°C до +55°C;

Зліт та посадка — 46 км/год;

Діаметр основного гвинта — 3400 мм;

Злітна вага — 200 кг;

Вага порожнього — 114 кг;

Корисне навантаження — 50 кг;

Паливо (внутрішні баки) — 57 л AVGAS 100LL, JP-5 (NATO F-44), Jet A-1 (NATO F-35);

Потужність корисного навантаження — до 1000 Вт;

Радіус дії — 200 км.

Універсальність корисного навантаження — це ще один важливий аспект CAMCOPTER S-100. Він може перевозити до 50 кг вантажу, включаючи поєднання електрооптичних та інфрачервоних камер, лазерних покажчиків, радарів із синтетичною апертурою та електронних датчиків розвідки. Ця здатність дозволяє C-100 адаптуватися до різних вимог місії.

БПЛА C-100 здатний літати за несприятливих погодних умов, які могли б зупинити роботу інших систем. Ця здібність у поєднанні зі здатністю злітати й сідати на невеликі кораблі в бурхливому морі є особливо корисною для військово-морських операцій.

CAMCOPTER S-100 в польоті Фото: Скріншот

Конструкція CAMCOPTER S-100 зосереджена на безпеці та надійності. Його максимальна злітна вага становить близько 200 кг, робоча висота — понад 5500 метрів.

CAMCOPTER S-100 позиціюється як високоадаптивний і ефективний інструмент для широкого спектра застосувань. Його критичні можливості в широкому спектрі операційних сценаріїв робить його цінним надбанням для сучасної війни.

Нагадаємо, торік вертоліт CAMCOPTER S-100 отримав лазер. Пристрій служить для сканування місцевості, є дуже компактним, керувати його роботою можна дистанційно.

Люди запускають гелікоптери навіть на Марсі. Перший і поки останній марсіанський БПЛА Ingenuity більше не зможе літати через поламані лопаті. Марсіанський вертоліт виконав 72 польоти в розрідженій атмосфері планети.