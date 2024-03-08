Держава постачає більше дронів, а "Баба-Яга" рятує життя: комбат ЗСУ про ситуацію на фронті

Військові підрозділи все ще дуже залежать від волонтерів, особливо щодо постачання ударних FPV-дронів, хоча відчувають позитивні зміни у порівнянні з 2023 роком.

Забезпечення українських військових безпілотниками з боку держави значно покращилося з початком 2024 року. Про це та про особливості роботи дронів, які російські окупанти називають "Баба Яга" у інтерв’ю виданню NV.ua розповів Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади імені Івана Сірка.

За його словами, на поточний момент підрозділ "Ахіллес" 60% дронів отримує коштом державного фінансування та ще 40% від недержавних фондів, котрі спираються на пожертви українців. Порівняно з тим самим періодом 2023 року співвідношення значно краще: торік воно було 80:20 на користь пожертв та допомоги з-за кордону, держава надавала лише 20%.

Як розподіляється постачання дронів

Однак командир пілотів БПЛА застерігає від хибних, на його думку, принципів розподілення постачання. Невірним йому здається принцип, коли техніку видають тільки тим підрозділам, які вже ефективно виконують бойові завдання. Успіх використання БПЛА в умовах бою приходить саме із досвідом, який формується під час виконання завдань, як з успіхами, так і з помилками.

"Тому, якщо в підрозділ, де організаційна структура є доброю, але немає нальоту в пілотів, не видавати засобів БПЛА, так вони ніколи не будуть літати. Це потрібно усвідомлювати", — вважає Юрій.

Різниця між ділянками фронту

Досвідчений пілот розповів, що між різними ділянками фронту існує суттєва різниця у тактиці застосування БПЛА. так відбувається у зв’язку з роботою радіоелектронної боротьби російських окупантів та іншими факторами.

"Деякі засоби, які є конче ефективні на куп’янському напрямку, не дуже ефективні на бахмутському, і навпаки. Тому це постійна динамічна робота, яка пов’язана з комунікацією між фронтом і виробниками", — каже командир.

Швидко змінюються з часом й засоби, котрими користуються в бою підрозділи БПЛА. Наприклад, нічні бомбери, "те, що вороги охрестили як дрон Баба-Яга", які підрозділ отримував на початку 2023 року, суттєво відрізняються від тих, що є зараз. За рік виробник настільки їх модернізував, що вони стали грізною зброєю, яку дуже боїться ворог. Ці безпілотники несуть потужний боєприпас, який пробиває та знищує укриття росіян.

Які дрони потрібні ЗСУ

Безпілотники виконують два типи завдань: розвідка та ураження противника. Усередині цих типів теж є різновиди за функціональністю.

"Для того, щоби бачити, треба мати розвідувальні засоби двох типів. Типу "крило", який залітає достатньо далеко у глибину оперативного простору противника, на територію, яка тимчасово окупована, і виявляє його переміщення, райони зосередження. А також коптерного типу — це Мавіки. Топові коптери війни — Мавік і Мавік 3 Т — можуть моніторити передню лінію бойового зіткнення і [залітати] на несуттєву відстань в глибину оперативного простору противника", — пояснює Юрій Федоренко.

Можливість бачити ворога у нічний час теж є суттєвою перевагою. Це додаткова можливість знищення ворога через коригування артилерії або надсилання. У денний час ураження переважно здійснюють FPV-дрони та ударні БПЛА типу "крило". Останні летять далі, ніж FPV-дрони, та можуть порушити логістику в тилу російських окупантів.

"У нічний час [працюють] переважно величезні коптери — "Баба Яга", як ви вже сказали. Я навмисно не кажу, які виробники, аби не виділяти одного чи іншого, тому що різноманіття достатньо велике всередині нашої держави. Щодо забезпечення. Нічні бомбери я повною мірою отримую коштом держави. Розвідувальні засоби типу "крило" я отримую від держави на 60% — 60% видає держава, 40% ми знаходимо самостійно", — розповідає командир батальйону.

Підрозділ "Ахіллес" використовує близько 1000 FPV-дронів на місяць. Тут співвідношення не на користь держави: вона забезпечує лише 300 з них. Але це не так погано: станом на вересень 2023 року, їх було лише 60, тобто 6%.

Також "Ахіллес" все ще обмежений в складниках до дронів — значна частина їх надходить з європейських країн та Китаю. Китай так чи інакше обмежує постачання компонентів в Україну, доводиться здобувати їх непрямими шляхами. С точністю до навпаки йдуть справи у РФ — складників до дронів не бракує. Тому в Україні зараз активно займаються їхнім заміщенням на європейські.

Як "Баба Яга" рятує життя

Окрім бойових завдань, великі нічні бомбардувальники виконують важливу функцію, про яку мало говорять: забезпечують доставлення необхідних припасів на передову. Коли піхотинцям потрібно поповнити припаси на передовій — вони завантажуються на нічні дрони та доставляється на передній краї, що зберігає життя українських військових.

Нещодавно про особливості дрона "Баба Яга" розповіли пілоти 108-ї бригади ТРО Дніпропетровської області. На відміну від пілотів звичайних FPV-дронів, оператори "Баби Яги" довгий час працюють невеликою командою та бережуть безпілотник. Конкретний дрон для військових наче рідний. Вони ризикували життям, щоб врятувати БПЛА із важких умов. Ударний дрон обслуговують пілот, штурман та технік. за боєприпаси відповідають сапери підрозділу. Більшість вони роблять зі звичайних, якихось спеціальних снарядів для скидів з дрона у команди немає.