Не тільки в Україні: китайські військові вражають цілі FPV-дронами на навчаннях (відео)

На відео можна побачити ураження броньованої техніки та об'єктів, а також військового в у загадковій гарнітурі, який запускає дрон. Аналітик розповів, що в армії КНР почали використовувати FPV ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Військові Народно-визвольної армії Китаю тренуються вражати цілі FPV-дронами на навчаннях. Коротке відео процесу опублікував аналітик Ісус Роман (Jesus Roman) у X (Twitter).

На відео можна побачити послідовну нарізку окремих сцен. На першій військовий з незрозумілим пристроєм на обличчі запускає квадрокоптер з підсвіткою. На наступних можна бачити ураження дроном бронетранспортера, танка та укріплення. Аналітик відзначає, що Народно-визвольна армія Китаю користалася дронами камікадзе ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Оператор БПЛА FPV PLA відпрацьовує ураження бронетехніки (танк Type 59) та акробатичний політ. Дуже велика схожість з ТТП, які спостерігаються в Україні, хоча НВАК вже використовувала ці методи до лютого 2022 року", — зазначає Ісус Роман.

Китай активно створює військові безпілотники, і це не тільки дрібні дрони-камікадзе. У вересні 2023 року повідомлялося про створення в Китаї детонаційного двигуна для великих БПЛА. Перший китайський безпілотний літак, оснащений таким двигуном, успішно пройшов випробування. Обертовий детонаційний двигун FB-1, який використовує регульовані вибухи для розгону, використовує кільцеподібну камеру згоряння, де контрольовані вибухи створюють ударні хвилі, що спричиняють ефективне згоряння палива.

Ще одною цікавою технологією дронів, яка пройшла випробування в Китаї — тандемний безпілотник з вертикальним злетом та посадкою. БПЛА поєднує конструкцію типу "крило" з гвинтами та можливістю стартувати вертикально. Дрон працює на висоті до 5,5 км та стабільно літає під час морозу або сильного вітру, хоча має гіршу аеродинаміку. Як джерело живлення БПЛА в основному використовує літієві батареї нової енергії, а його ротор забезпечує піднімну силу під час вертикального зльоту та горизонтальну тягу у режимі планера.

Крім того, Китай розробляє системи для захисту від дронів-камікадзе. Минулого року повідомлялося, що китайська армія інтегрувала у свій склад багато засобів ППО для боротьби з безпілотниками.