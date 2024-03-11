Росіяни влучили дроном в автомобіль ЗСУ попри захист: яка РЕБ потрібна для транспорту (фото)

Не всі засоби РЕБ однаково корисні, деякі дають лише оманливе відчуття захисту. Військовий розповідає, які недоліки пристрою призвели до влучання в авто.

10 березня в районі села Роботине Запорізької області російські окупанти влучили дроном в автомобіль військових Сил оборони України, попри встановлений на ньому засіб радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі "Офіцер".

Також офіцер ЗСУ розповідає про те, які засоби РЕБ краще встановлювати в транспорт, щоб ефективно протидіяти дронам. На фото можна бачити пристрій РЕБ із авто, який, за словами військового, є неефективним.

"На фото підбита сьогодні автівка моїх побратимів на Роботинському напрямку. Хлопці встановили на авто ось такий засіб РЕБ", — розповідає "Алекс".

За словами лейтенанта, недолік від встановленого засобу РЕБ полягає в конструкції. Це малопотужний пристрій, який має автономне джерело живлення та захищає лише в одному з можливих діапазонів радіозв’язку безпілотників. Військовий каже, що ймовірність такого пристрою спрацювати становить не більш ніж 40%. І щоб мати навіть такий непевний захист, треба володіти актуальною оперативною ситуацією та розвідданими про робочі частоти росіян.

"Кумулятивний струмінь пройшов через все авто, один боєць 300, але жити буде", — повідомив він про наслідки удару.

"Офіцер" каже, що автономне живлення в більшості випадків не здатне забезпечити роботу якісної апаратури на більш ніж одній частоті. За його думкою, заснованою на досвіді, для автомобіля краще придбати засіб РЕБ, який працював би від бортового живлення транспорту й міг би закривати кілька діапазонів частот.

Боєць рекомендує звертатися до досвіду 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем, відомого як "Птахи Мадяра". За його словами, технології, які застосовує підрозділ, дозволяють "глушити" майже 80% FPV-дронів.

"Птахи Мадяра" відомі не лише досвідом у РЕБ, а першочергово майстерною роботою з ударними дронами. Нагадаємо, минулого місяця підрозділ уперше у світі уразив FPV-дроном російський безпілотник типу "крило". Атака відбулася завдяки перехопленню відео ворожого БПЛА.