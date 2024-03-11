Азербайджан озброюється ізраїльським аеростатом ППО Sky Dew: які цілі він знаходить (відео)

Ізраїльський аеростат Sky Dew з комплексом засобів спостереження здатний відстежувати балістичні ракети та інші повітряні цілі. Висота надає йому перевагу над наземними радарами ППО.

Азербайджан уклав угоду про придбання аеростата повітряного спостереження Sky Dew. Про це повідомляє азербайджанський сайт Aze.Media.

Основна місія Sky Dew полягає у виявленні крилатих ракет, дронів та інших повітряних загроз, що летять на низьких висотах, та забезпеченні раннього попередження. Для цього аеростат оснащено радаром AESA (активна електронна сканувальна матриця), здатним виявляти цілі на великій відстані.

Аеростат може вести безперервне спостереження протягом декількох днів та здатний супроводжувати до 500 цілей з дальністю виявлення понад 250 км. Він також здатний уникнути перешкод від землі, що робить аеростат особливо корисним для виявлення загроз, що летять на низьких висотах. Верхня межа спостереження аеростата значно перевищує можливості наземних радарів, також Sky Dew має набагато більшу відстань візуального спостереження.

Як розповідає сайт Army Recognition, система аерофотовиявлення Sky Dew розроблена спільно Міністерством оборони Ізраїлю, Управлінням оборонних досліджень та розробок та Агентством протиракетної оборони США (MDA). Аеростат спостереження виготовлений американською компанією TCOM та оснащений радіолокаційними системами, розробленими підрозділом ELTA компанії Israel Aerospace Industries (IAI). Цього розширені можливості повітряного виявлення мають на меті доповнити наявні системи захисту.

Розгортання ВПС Ізраїлю системи Sky Dew для моніторингу ліванського кордону з березня 2022 року, демонструє ефективність цієї системи у зміцненні повітряної безпеки. Це придбання є частиною постійних зусиль Азербайджану з підвищення обороноздатності, включаючи попередні угоди з Ізраїлем щодо придбання ракетної системи Barak та двох супутників.

Sky Dew виконує кілька стратегічних завдань для Азербайджану. По-перше, система забезпечує можливість раннього виявлення повітряних загроз на великій відстані, що має вирішальне значення для передбачення та нейтралізації атак до того, як вони досягнуть цілі. Ця здатність особливо важлива, враховуючи все більше використання безпілотників у сучасних конфліктах, зокрема озброєних безпілотників або тих, що використовуються для спостереження. Інтеграція Sky Dew у систему протиповітряної оборони Азербайджану розширить радіолокаційне покриття та покращить оперативну картину спостереження.

За даними сайту "Мілітарний", військові Ізраїлю запустили один з найбільших у світі аеростатів раннього попередження Sky Dew восени 2021 року. Аеростат став частиною системи спостереження HAAS (High Availability Aerostat System). Вона виявляє загрози на більш далеких відстанях, у порівнянні іншими ізраїльськими аеростатами. HAAS ділиться даними з іншими ізраїльськими системами ППО "Залізний купол" та "Праща Давида".

Україна теж не залишається осторонь використання розвідувальних аеростатів. Нагадуємо, українська компанія Aerobavovna виготовляє аеростати для українських військових, які можна використовувати для спостереження та посилення сигналів зв’язку або керування дронами. Відносно невеликі аеростати на 12 кубічних метрів підіймають корисне навантаження вагою 4 кг на висоту до 500 м та можуть довго перебувати у повітрі.