Українці зможуть використати застосунок "Дія" як цифровий гаманець у країнах Євросоюзу, — Федоров

Після запуску пілотного проєкту в ЄС в українців буде нагода використати новий застосунок у Європі, а в європейців — скористатися своїми гаманцями в Україні.

В українців буде можливість використати застосунок "Дія" в країнах Євросоюзу як цифровий гаманець. Це дасть змогу відкрити рахунок у банку, скористатися електронним підписом, а також отримати електронні медичні рецепти. Про це йдеться в повідомленні, яке оприлюднив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, країни Євросоюзу під час голосування підтримали створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI). Протягом наступних двох років державам-учасникам консорціуму POTENTIAL потрібно представити власні національні гаманці ЄС. Процес тестування прототипів планують завершити не пізніше ніж у квітні 2025 року.

"Україна є єдиною країною в складі консорціуму, яка станом на зараз не входить до складу Євросоюзу, проте вже активно залучена до процесу створення майбутньої електронної ідентифікації в ЄС. Представники команди Мінцифри беруть участь у пілотному проєкті ЄС, де буде проведено тестування транскордонної взаємодії "Дії", — зазначив міністр у своєму повідомленні.

Що відомо про функцію цифрового гаманця

Глава Мінцифри зауважив, що український цифровий гаманець — це "Дія". Коли цей пілотний проєкт буде запущено в Євросоюзі, українські громадяни матимуть змогу використовувати цей застосунок так, тоді як європейці отримають право застосовувати цифрові гаманці в Україні.

"Завдяки цифровому гаманцю можна буде в режимі онлайн без проблем і ризиків відкрити банківський рахунок, постійно мати доступні водійські посвідчення в телефоні, скористатися електронним підписом, а також отримувати електронні медичні рецепти", — додав Михайло Федоров.

Окремо він зазначив, що до кінця першого кварталу поточного року Єврокомісія має офіційно надати перелік уніфікованих вимог для гаманців цифрової ідентифікації. Водночас ще задовго до представлення пропозиції Єврокомісії "Дії" вдалося реалізувати більшу частину функцій цих гаманців. Надалі основне завдання полягатиме в тому, аби цю ініціативу визнали в ЄС, вважає міністр.

Нагадаємо, що 5 березня стався масштабний збій у застосунку для державних послуг "Дія". Поки користувачі додатку не могли скористатися документами та цифровими послугами, робота однойменного порталу продовжувалася у звичному режимі.

До того ж у кінці січня стало відомо про готовність України допомогти Естонії в запуску свого аналогу додатку "Дія".