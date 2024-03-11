Новий гіперзвуковий дрон Китаю перевершив винищувач США F-22 за важливими показниками

Імовірно, йдеться про БПЛА MD-22, який може доставити 600 кг корисного навантаження на швидкості до 7 Махів на відстань 8000 км, що еквівалентно відстані між Китаєм і континентальною частиною США.

Нове покоління китайських безпілотних гіперзвукових літаків може кинути виклик найдосконалішим винищувачам ВПС США. Повідомляється, що, імовірно, дрон MD-22 має кращі аеродинамічні характеристики, ніж F-22 Raptor, передає SCMP.

Відношення підйомної сили до лобового опору є найважливішим параметром для вимірювання аеродинамічної ефективності. Вище значення вказує на більший опір літака силі тяжіння й дозволяє йому подолати більшу відстань. F-22 — єдиний винищувач-невидимка в збройних силах США, здатний здійснити тривалий політ на надзвукових швидкостях.

Вільям Ольшлагер, старший інженер Федерального авіаційного управління (FAA), заявив, що F-22 може досягти максимальної аеродинамічної якості 8,4, згідно з презентацією, яку він провів у Технологічному інституті Вірджинії, провідному військово-інженерному університеті в США. Однак що швидший літак, то більшого опору він зазнає. За швидкості 1,5 Маха аеродинамічна якість F-22 падає приблизно до 4.

Китайський дрон MD-22

Китайський гіперзвуковий дрон MD-2 підтримує аеродинамічну якість вище за 4 навіть за крейсерської швидкості, що в 6 разів перевищує швидкість звуку, це вказує на чудову аеродинамічну ефективність порівняно з F-22. Такі характеристики дають змогу безпілотнику маневрувати навіть у розрідженій атмосфері на великих висотах, що є проблемою для систем протиракетної оборони, які покладаються на прогнозування траєкторій польоту.

Раніше аеродинамічні параметри гіперзвукових апаратів Китаю ґрунтувалися на теоретичних моделях. Але цього разу дані отримано в результаті випробувань в аеродинамічній трубі з "реальними інженерними обмеженнями", за словами команди вчених під керівництвом Чжан Ченаня, дослідника з Ключової державної лабораторії високотемпературної газової динаміки при Інституті механіки Китайської академії наук. Чжан і його колеги не розкрили модель дрона, але він дуже схожий на широкозонний гіперзвуковий літальний апарат MD-22, який було вперше презентовано 2019 року.

Винищувач ВПС США F-22 Фото: Вiкiпедiя

MD-22 був розроблений Гуандунським науково-дослідним інститутом аерокосмічної науки та промисловості, що входить до складу Інституту механіки. Це багаторазова платформа для випробувань гіперзвукових технологій для застосування в ближньому космосі, що забезпечує наддалеку дальність дії та високу маневреність.

Цей безпілотний літальний апарат може доставити корисне навантаження масою 600 кг на швидкості до 7 Махів на відстань 8000 км, що еквівалентно відстані між Китаєм і континентальною частиною Сполучених Штатів. При вазі всього 4 т МД-22 може приводитися в рух повітряно-реактивним двигуном для зльоту зі злітно-посадкових смуг аеропорту або вертикально запускатися з ракетного майданчика. Він витримує до шестикратного гравітаційного перевантаження під час виконання повороту на високих швидкостях.

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Нова модель, описана командою Чжана, має довжину понад 12 м і розмах крил майже 6 м, що трохи більше, ніж у MD-22. Однак його аеродинамічна компоновка, включно з трьома мотогондолами, що виступають із хвостової частини, залишилася практично незмінною.

Аеродинамічна схема гіперзвукових апаратів сімейства MD-22 істотно відрізняється від конструкції SR-72 компанії Lockheed Martin, Valkyrie компанії Boeing і британського Skylon, вирізняючись простішим і витонченішим зовнішнім виглядом. Китайські вчені й інженери подолали проблеми, пов'язані з аеродинамічною якістю, стійкістю, тепловим захистом та інтеграцією корисного навантаження, домігшись "інженерної практичності" в цій технології, ідеться в статті Чжана. У майбутньому розробники зосередяться на скороченні витрат, підвищенні надійності й поліпшенні характеристик радіолокаційної скритності, "щоб домогтися поетапного переходу від функціональності до зручності використання", пишуть вони.

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