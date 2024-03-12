У РФ представили портативну систему виявлення БПЛА "Дружинник": чи небезпечна вона для ЗСУ

Заявляється, що дистанція виявлення "Дружинником" БПЛА становить до 5 км, і що пристрій може визначити напрямок польоту безпілотника.

Російська держкорпорація "Росатом" презентувала портативну систему виявлення дронів під назвою "Дружинник". Як повідомляє інформаційне агентство ТАСС, пристрій здатний функціонувати і самостійно, і як модуль систем для ведення радіорозвідки.

Уперше систему виявлення БПЛА показали в рамках виставки "Робототехніка і штучний інтелект", яка зараз проходить у Москві.

Пристрій працює в режимі радіорозвідки. Варто зазначити, що радіоелектронна розвідка відбувається завдяки перехопленню сигналів між приймальними і передавальними пристроями, такими як, приміром, пульт управління і дрон. Важить система 1,8 кг, дистанція виявлення становить до 5 км, а кут спрямованості, від 15 до 30 градусів, визначає напрямок польоту дрона. Заявляється, що "Дружинник" працює на частотах у діапазоні від 600 МГц до 6 000 МГц, як стандартних, так і нестандартних.

Російські інженери підкреслюють, що система виявлення БПЛА є автономною, і при цьому може бути інтегрована до складу "комплексів і технічних систем". Щоправда, яких саме, і як відбувається ця інтеграція, вони не повідомили.

ТАСС уточнює, що пристрій може бути вбудовано в системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) і виконувати роль радара для пошуку повітряних загроз. Ба більше, "Дружинник" рекомендується до використання у складі стаціонарних систем захисту різних об'єктів критично важливої інфраструктури. Для цього систему потрібно прикріпити на кронштейн.

Раніше ми писали про те, що США витратять 1 мільярд доларів на створення дронів для війни з Китаєм. Програма Replicator зі створення роїв дронів поки ще не розгорнута, але підготовка вже ведеться.

Також повідомляли, що новий гіперзвуковий дрон Китаю перевершив винищувач США F-22 за важливими показниками. Імовірно, йдеться про БПЛА MD-22, який може доставити 600 кг корисного навантаження на швидкості до 7 Маха на відстань 8000 км, що еквівалентно відстані між Китаєм і континентальною частиною США.