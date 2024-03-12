Російські війська оснащують "Шахеди" камерами, які транслюють роботу ППО в Telegram (фото)

Трансляції в реальному часі допомагають "Шахедам" слідкувати за засобами ППО, які намагаються їх збити, а також визначати влучання у цілі. Інформація передається в інтернет телефонною мережею.

Російські окупанти почали встановлювати на дрони Shahed-136 відеокамери. Про це розповіли у Telegram-каналі "Полковник ГШ" та надали відповідні фото уламків безпілотників.

Автори пояснюють як працюють камери на "Шахедах". Сама камера передає зображення по Wi-Fi на 4G/Wi-Fi модем, який пересилає сигнал в інтернет за допомогою стільникової мережі 3G/4G. Через трансляцію в Telegram росіяни в реальному часу бачать застосування засобів ППО по безпілотниках. Так само вони отримують інформацію про факт ураження або неураження цілі ударного дрона.

Уламки Shahed-136 з камерами Фото: Telegram

Низький технічний рівень виконання рішення дозволяє джерелу припустити, що такі зміни конструкції поки що відбуваються пусковими розрахунками росіян на місцях. Метою може бути підтвердження цілей, можливо — для отримання винагороди за це.

Минулого року повідомлялося, що російські окупанти почали оснащувати дрони "Ланцет" інфрачервоними камерами для нічних ударів. "Ланцет" використано в нічну пору доби, чого раніше не дозволяв робити обмежений набір камер. Камери інфрачервоним підсвічуванням є більш доступними для придбання для РФ, ніж тепловізори, їх можна знайти навіть на цивільному ринку.

У травні 2023 року, під час масованої атаки Києва, українські військові приземлили більш екзотичний російський дрон SuperCam. Безпілотник моделі Supercam S350 має фотокамеру 60 МП, тепловізор та/або HD-відеокамеру з 10/33-кратним оптичним зумом, мультиспектральну камеру, сенсор виміру радіаційного фону, лазерні газоаналізатор та сканер.

Українські виробники створили дрон для нічних операцій Shoolika mk6. Військові вже випробували "Шуліку" та вважають його важливим для нічних тактичних операцій. БПЛА отримав допуск до використання на фронті та незабаром отримає кодифікацію НАТО.