В Україні стартує масове виробництво наземних дронів, які скоро відправлять ЗСУ, — Федоров (фото)

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, випробування проходили платформи "камікадзе" та "турелі". Вони знищують техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених захисників та підвозять боєприпаси.

В Україні починається масове виробництво роботизованих наземних платформ. Кластер для розвитку військових технологій Brave1 випробував на полігоні уже понад 50 таких комплексів. Про це повідомив український міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федоріва, відповідні випробування проходили платформи "камікадзе" та "турелі". Вони знищують позиції й техніку росіян, мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси.

За кілька місяців наземні дрони відправлять на поле бою

Міністр цифрової трансформації зазначив, що "роботи" успішно показали себе на полігоні та вже за кілька місяців вони будуть на полі бою.

"Продовжуємо розвивати інновації, щоб Сили оборони могли їх закуповувати", — додає Федоров.

В Україні стартує масове виробництво "роботів" В Україні стартує масове виробництво "роботів"

Для чого створили наземні дрони

Як уточнює Федоров, основна мета таких наземних роботів — мінімізувати участь людини на полі бою. Це, за його словами, допоможе зберігати життя і здоров’я українських воїнів.

"Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога", — запевняє він.

Крім того, за його сливами, наразі кластер Brave1 робить усе для масштабування виробництва "роботів", а держава починає їх масово закуповувати.

"Той шлях, що ми пройшли з БПЛА, проходимо з роботизованими платформами. Наше завдання — виробляти та покращувати інновації для Сил оборони, а для виробників створювати комфортні умови", — наголошує міністр.

Федоров зазначив, що на платформі Brave1 зареєстровано понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Також, за його словами, частина із цих "роботів" уже працює на фронті, наприклад, турель "ШаБля".

Нагадаємо, раніше заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що у перші два місяці 2024 року в Україні виготовили 200 000 FPV-дронів.

Крім того, під час підсумкової пресконференції 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що в Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Він також наголосив, що військовим потрібна найкраща, але проста інфраструктура управління дронами, аби швидко їх використовувати.