Наземний бойовий безпілотник "Барис": розробка казахстанських військових (фото)

Фінансування армії Казахстану обмежене, проте вона намагається інтегрувати у свій склад бойові роботизовані автономні системи.

Казахстанські військові розробили безпілотний наземний бойовий дрон "Барис", оснащений кулеметом. Про це повідомляє сайт Army Recognition.

Проєкт спрямований на модернізацію можливостей казахстанської армії, враховуючи дуже обмежене фінансування збройних сил за умов тиску сусідніх держав (передусім, Росії та Китаю).

Бойова машина "Барис" вагою приблизно 10 кілограмів оснащений 7,62-мм кулеметом ПКТ, керованим дистанційно та здатним обертатися на 360 градусів, що забезпечує непогану гнучкість та вогневу міць у компактній конструкції. З максимальною швидкістю 10-15 км/год ця роботизована бойова машина призначена для роботи в різних місцевостях, чим підвищує тактичні можливості казахських військових.

Наземний бойовий безпілотник "Барис" Фото: Army Recognition

Розробка "Бариса" є свідченням прихильності казахстанської армії до впровадження сучасних військових технологій та розуміння важливості безпілотних систем у майбутніх бойових сценаріях. Ця ініціатива не тільки підвищує оперативну ефективність казахських військових, але й позиціонує Казахстан як нового гравця у сфері військової робототехніки.

Оскільки країни світу продовжують інвестувати в безпілотні та автономні системи оборони, впровадження "Бариса" казахстанськими призовниками підкреслює ключову роль, яку ці технології відіграють у модернізації військового потенціалу. Успішна розробка такого обладнання призовниками говорить потенціал для інновацій та технологічного прогресу в лавах збройних сил Казахстану.

Спроба казахстанських військових розробити безпілотний наземний транспортний засіб також свідчить про намір інтеграції більшої кількості роботизованих систем у свою оборонну структуру з метою створення технологічно передових, універсальних і стійких військових сил, готових протистояти викликам сучасного боя.

Нагадаємо, Сили оборони України вже використовують наземні безпілотники "Лють", Ratel, "Рись" та впроваджують інші моделі. Під час форуму "Україна. Рік 2024" міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін заявив, що Україна починає активно застосовувати наземні безпілотні системи.