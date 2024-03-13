На музичному сервісі Spotify вперше з`явилися відео: хто і де може подивитися

Тепер музику в Spotify можна не тільки слухати, але й дивитися. Щоправда, не у всіх країнах та не на всіх тарифних планах, але згодом сервіс розширюватиметься.

Сервіс потокового прослуховування музики Spotify додає музичні відео до свого каталогу. Про це компанія повідомила на власному сайті

Spotify запускає бета-версію музичних відео для користувачів тарифного плану Spotify Premium на 11 ринках, додавши ще один спосіб покращити зв’язок між виконавцями та шанувальниками. На сервісі вважають, що відеокліпи є потужним засобом для слухачів відкривати для себе музику, а Spotify це місце, куди шанувальники йдуть, щоб глибше зануритися в музику виконавця. Тепер фанатам та випадковим користувачам не доведеться шукати відео в іншому місці.

"З мого власного досвіду та для незліченної кількості інших музичні кліпи відіграють ключову роль у тому, щоб вас зацікавити: вони роблять шанувальників зі звичайних слухачів. Вони є важливою частиною діяльності багатьох артистів, і для них природно знаходитися у тому самому місці, яке обирають більше пів мільярда людей, щоб слухати музику", — каже Чарлі Геллман, віцепрезидент та керівник відділу музичних продуктів компанії Spotify.

Бета-версія музичних відео на Spotify починає розгортання відсьогодні з обмеженим каталогом музичних відео, що включає хіти світових виконавців, таких як Ед Ширан, Doja Cat та Ice Spice, або фаворитів місцевих спільнот, таких як Aluna та Asake.

Spotify розпочинає публікацію музичних відео з обраного каталогу для користувачів передплати Premium у Великобританії, Німеччині, Італії, Нідерландах, Польщі, Швеції, Бразилії, Колумбії, Філіппінах, Індонезії та Кенії. Преміальні слухачі у цих країнах можуть використати перемикач "Перейти до відео" на пристроях iOS, Android, настільному комп’ютері чи телевізорі для підтримуваних музичних треків.

Відеокліп почне відтворюватися з самого початку в режимі перегляду "Зараз відтворюється". Якщо треба повернутися до фонового прослуховування, потрібно просто натиснути "Перейти до аудіо". Музичні відео можна переглядати в повноекранному режимі, повернувши мобільний пристрій для горизонтального перегляду.

"Для випуску бета-версії ми вибрали ці ринки на основі низки критеріїв, включаючи розмір ринку та наявність підтримки локального контенту. Залишайтеся з нами, оскільки ми сподіваємося розширити каталог музичних відео та підвищити доступність для більшої кількості країн", — повідомив у листі сайту TechCrunch віцепрезидент Spotify, керівник відділу споживчого досвіду Стен Гармарк.

Для реалізації функції Spotify не просто вставляє відео YouTube або співпрацює зі сторонньою компанією. Компанія безпосередньо розміщує ці відео та транслює їх користувачам без реклами.

"У початковій бета-версії ми починаємо з обмеженої частини повного каталогу, який включає тисячі музичних відео. У цій підмножині ми прагнули віддати пріоритет широкому спектру жанрів та виконавців на наших ринках запуску", — каже Гармарк.

Spotify пояснює, що відеокліпи також доступні на розумних телевізорах, де це має великий сенс, у застосунках для пристроїв Apple TV, Android TV, Fire TV, а також на ігрових консолях.

Нагадаємо, найпопулярнішою українською виконавицею у Spotify стала Jerry Heil. 28-річна співачка Яна Шемаєва похвалилася власним досягненням у лютому.