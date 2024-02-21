Jerry Heil визнана найпопулярнішою українською співачкою на Spotify (фото)

Артистка похвалилася новим досягненням. Шанувальники в коментарях висловили свої теплі слова підтримки.

Related video

Співачку Яну Шемаєву, яка відома під псевдонімом Jerry Heil, оголосили найпопулярнішою артисткою з України на стримінговому сервісі Sрotify, що дає змогу прослуховувати музичні композиції та подкасти. Про своє досягнення виконавиця поділилася в Instagram.

28-річна співачка опублікувала кадри з фотосесії, на яких вона зображена в чорній сукні з оголеними плечима і білому гольфі. В описі до знімків Яна розповіла про свої враження у зв'язку з такою високою оцінкою.

"Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива — це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує у вас! Це найбільша у світі любов. А ще шалено кайфую від того, що натурально й органічно українська музика починає входити в глобальну. Дякую вам, друзі, бо ми робимо цю справу разом!", — звернулася знаменитість до фанів.

За даними Sрotify, пісні Jerry Heil на місяць у середньому слухають 767 426 користувачів цього сервісу.

Підписники Jerry Heil відреагувала на її допис теплими словами підтримки: "Пишаюся з кожним днем дедалі більше і більше", "Прекрасна", "Пишаюся тобою", "Тому що ми — українці, активно вас підтримуємо. Тому це перемога всіх нас", "Дуже гідна артистка! Талановита, креативна, відверта і щира! Любимо, пишаємося, чекаємо нових хітів і бажаємо кайфанути на Євробаченні!".

Нагадаємо, 19 лютого повідомлялося, що Фаріон розкритикувала артисток alyona alyona та Jerry Heil. Мовознавиці не сподобалися псевдоніми артисток, через які їх нібито не можна ідентифікувати українками.

Крім цього, MELOVIN поставив під сумнів результати Нацвідбору на "Євробачення 2024". Він розповів, що лейбл ENKO нібито пропонував "Суспільному" взяти більшу частину витрат на конкурс на себе.