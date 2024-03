Полковник армії США передбачив, що роботи-гуманоїди зможуть воювати у 2030-40 роках

Американський офіцер Трой Деномі вважає, що роботів не можна робити повністю автономними, оскільки це не етично, а тому ними має керувати людина.

Полковник армії США Трой Деномі вважає, що вже у 2030-2040 роках військові активно використовуватимуть на полі бою роботів, гуманоїдів. Про це він заявив під час конференції Humanoids or Augmented Humans: Accelerating Autonomy with AI, пише The Sun.

Під час дискусії про небезпеки використання в армії додатків штучного інтелекту (ШІ) та роботів, Деномі наголосив, що важливо бути впевненим у тому, що робот працює на людину, а не людина на робота. Таку переконаність потрібно мати ще до того, як армійські роботи почнуть проходити випробування.

Полковник навів приклад нещодавнього тестування, унаслідок якого в деяких солдатів зі взводу виникло відчуття, що не вони, а роботи контролюють ситуацію. Після випробувань, військові дійшли висновку, що рутинні завдання, як-от використання кількох пультів дистанційного керування для управління одним гаджетом, мають бути автоматизовані, перш ніж армія зможе перейти до повноцінного управління робототехнікою. Під час тестування деякі командири не справлялися з керуванням машинами, оскільки доводилося відволікатися на інші завдання.

За словами полковника, військові весь свій час змушені були присвятити роботам, а тому склалося враження, що не машина залежить від людини, а людина від машини. Деномі каже, що таку ситуацію обов'язково потрібно виправити.

Найпростіше поки що користуватися дронами різних типів — повітряними, наземними, надводними і підводними. Також солдати непогано справлялися з робо-псом із прикріпленою до нього ракетною установкою M72.

Учасники дискусії підкреслили, що Міністерство оборони США підписало документ, який гарантує, що в процесі використання штучного інтелекту і робототехніки завжди братиме участь людина.

Деномі наголосив на необхідності участі людей у цьому процесі.

"Я думаю, що час, коли машина зможе розуміти етику, не настане ще довго", — попередив він.

Раніше ми писали про те, що роботи з ніжками навчилися стріляти з кулеметів точніше за людей. Робот-собака гранично точно випустив з кулемета 10 черг по мішені розміром з людину, що знаходилася на відстані 100 метрів.