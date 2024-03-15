NASA відправить дрон-змію до супутника Сатурна: він шукатиме інопланетне життя (фото)

Робот для пошуків життя на крижаному супутнику був випробуваний на Землі у різноманітних умовах. Вчені продовжують працювати над й ого рухливістю та автономністю.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) проводить випробування змієподібного дрона, якого планують відправити у пошуки життя на супутник Сатурна Енцелад. Про це повідомляє сайт Enteresting Engeneering.

Через можливу наявність підземних океанів астробіологічний інтерес до льодових світів Сонячної системи зростає. Серед замерзлих супутників Сатурна Енцелад є особливим через вентиляційну систему, яка може бути пов’язаною з підземним океаном — через отвори вода викидається в космос. Згідно з попереднім дослідженням, у них можливо заслати невеликих роботів, щоб взяти зразки води з океану.

Лабораторія реактивного руху NASA долучається до пошуку життя на Енцеладі зі своїм змієподібним роботом. Він здатний може зануритися під поверхню супутника та спуститися через вентиляційний отвір, щоб зібрати незмінені зразки рідини. Подробиці дослідження були опубліковані в журналі Science Robotics.

Дрон EELS — це інструментальна платформа, що нагадує змію, яка призначена для дослідження підземних і надземних об’єктів, оцінки придатності середовища для життя людей та пошуку доказів існування живих істот. Він зроблений досить гнучким, щоб переміщатися в рідинах, розріджених середовищах, замкнутих просторах лабіринтів та океані. Команда NASA випробовувала конструкцію робота у крижаних масивах Землі.

Чотириметровий автономний робот складається з десяти частин та має гвинтоподібну канавку на зовнішній стороні, яка дозволяє йому рухатися вперед або назад кригою. У "голові" змії розташовані датчики та камерами.

"EELS використовує наявність відкритого шляху до підльодовикового океану Енцелада та усуває проблеми термального буріння кріогенної криги, використовуючи її як рельєф, по якому можна рухатися, а не середовище, через яке можна рухатися", — каже Тіаго Стегун Вакеро з Лабораторії реактивного руху Каліфорнійського технологічного інституту.

Випробування на рельєфі показують перспективні результати. Серія лабораторних і польових випробувань у Біг-Бер, штат Каліфорнія, на кризі та снігу, а також на піску, для оцінки пересування на рухливій поверхні. Дрон випробували також проводилися за наявності перешкод і ям, на рівній місцевості та на схилах. Крім того, були проведені випробування як на ущільненому, так і на неущільненому снігу та піску. Універсальність робота, яка стала можливою завдяки поєднанню гвинтового та фігурного руху.

Випробування робота Фото: Science

"Під час випробувань на крижаній місцевості на льодовику Атабаска в Альберті, Канада, EELS спритно звивався по поверхні. Робот так само добре показав себе на піщаних територіях, схожих на Марс, на відкритому повітрі", — йдеться в заяві команди.

Дослідники стверджують, що, попри здатність робота орієнтуватися на снігу та льоду, проблема автономності/контролю адаптації його ходи до навколишнього середовища та слідування заздалегідь визначеному шляху потребує додаткових зусиль.

Дослідження підповерхневої мобільності та між поверхнею та надрами поки що не проводилися. Потрібні додаткові зусилля, щоб об'єднати компоненти в єдину роботизовану систему, яка може безпечно виконувати місію на усіх етапах, від посадкового модуля до підлідного океану.

У грудні минулого року повідомлялося, що NASA відправить на крижані супутники Сатурна та Юпітера кріоботів для пошуку життя в океанах. Тоді космічний дрон-змія був представлений лише у вигляді концепту.