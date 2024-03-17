Боєць ЗСУ збирає дрони з українським розумним протезом руки: розповідь Мінцифри (відео)

Військовий втратив кінцівку унаслідок поранення на Донецькому напрямку. Нова біонічна рука дозволяє працювати з паяльником та робити інші точні рухи.

Військовослужбовець Збройних сил України Микола після поранення отримав український розумний протез руки Esper Hand у США, а згодом долучився до збирання дронів-камікадзе. Розповідь про це та відео роботи бійця з паяльником за допомогою дивовижного протеза опублікував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram та Instagram.

Міністр розповідає, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року Микола працював електриком. також у неробочий час він лагодив звичайні електричні прилади — лампи, павербанки.

З початком масштабних військових дій Микола почав службу у 79-й десантно-штурмовій бригаді Колишній електрик захищав Україну на Донецькому напрямку. Спочатку він був коригувальником, а потім навідником артилерії, доки його не спіткало важке поранення у січні 2023 року. Через 5 годин, які Микола пролежав до евакуації його праву руку не вдалося врятувати.

Боєць був направлений на лікування у США, де отримав розумний протез руки Esper Hand, виготовлений в Україні. Подібний біонічний протез здатний навчатися та отримувати краще керування з часом.

Лікування дозволило Миколі повернутися до справи — роботи з електроприладами. Під час війни чоловік займається не звичайною електронікою, а збирає FPV-дрони, які знищують російських окупантів та рятують життя захисників України.

"Так "дрони на кухні" вже стали новим елементом нашої ДНК. Нова технологічна культура нації формується просто зараз. Головне, щоб кожен викладався на максимум на своєму місці, підтримуючи Сили оборони. Бо тримати стрій допомагає навіть один паяльник", — зазначає Михайло Федоров.

На відео можна побачити, як вправно Микола користується роботизованою рукою: тримає працює паяльником, тримає невеликі деталі та робить інші рухи. Протез справляє враження та діє майже як справжня рука, що дозволяє займатися такою точною справою, як збирання дронів.

Нагадаємо, у січні Михайло Федоров звернувся до громадян України та закликав їх пройти безоплатний курс із самостійного складання FPV-дронів у домашніх умовах. У березні повідомлялося, що до програми вже залучені тисячі осіб.