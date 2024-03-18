Каравани з вантажних дронів: стартап обіцяє 65% зниження ціни повітряних перевезень (відео)

У вантажних безпілотних та безмоторних літаках встановлений спеціально розроблений автопілот, який коригує політ відповідно до умов. Економія відбувається внаслідок меншої ваги без двигунів та пального.

Американська компанія Aerolane обіцяє радикальне здешевшання повітряних вантажних перевезень завдяки використанню безпілотних та безмоторних літаків, які б шли "причепом" за основним літаком. Про це розповідає офіційний сайт Aerolane.

Стартап із Західного Техасу стверджує, що знайшов надзвичайно простий спосіб скоротити витрати на повітряні вантажні перевезення на 65%. Потрібно дозволити літакам буксирувати за собою автономні планери з вантажем, достатньо великі, щоб подвоїти або потенційно потроїти їхню вантажність.

Сайт New Atlas зазначає, що під час Другої світової війни планери з корисним вантажем буксирувалися до зон бойових дій, заповнені військовими вантажами з подальшою непевною безмоторною посадкою. Нещодавно у США військові спробувало вести один транспортний літак C-17 Globemaster III на 900-1800 м від іншого — виявлено, що можна отримати велику економію палива.

Техаський стартап Aerolane вважає, що економія буде набагато більшою, якщо використовувати спеціально побудовані автономні вантажні планери, з’єднані з головним літаком буксирним тросом. Апарати без силових установок заощаджують на вазі двигунів, пального або акумуляторів. В них навіть не буде кабіни для пілота, лише місце для вантажу та автономних систем керування польотом.

Безпілотники та "безмоторники" тягнутимуть злітно-посадковою смугою смузі головним літаком. Вони злітатимуть разом із провідним літаком, а потім залишатимуться на тросі протягом усього крейсерського етапу польоту, та слідуватимуть автономно за провідним літаком для мінімального опору та оптимальної піднімної сили. Вони або приземляться прямо за провідним літаком прикріпленими, або будуть випущені в сприятливому місці для самостійного зниження та приземлення.

Останнє вимагало б певного законодавчого врегулювання. Попри те, що не всі питання ще врегульовані, Aerolane вже використовує два прототипи автоматизованого буксирувального вантажного планера з 2022 року. Перший — це переобладнаний літак Pipistrel Virus, другий — невеликий Velocity SE, який також перероблено. Обидва оснащені системою автоматичного пілотажу Aerolane, розробленою спеціально для такого польоту.

В обох все ще є двигуни, але Aerolane співпрацює з FAA, щоб отримати дозвіл на будівництво літаків без силових агрегатів із використанням легких матеріалів. На цьому етапі компанія планує побудувати 3-тонний вантажний планер, а потім 10-тонну версію.

Aerolane залучила близько 11,5 мільйонів доларів США фінансування, щоб розпочати роботу, і встановила цільову дату "початкової доступності" на 2025 рік. Наразі в стартапу немає жодних потенційних клієнтів, але як тільки прототипи будуть протестовані, ідея повітряної швидкості за ціною наземних перевезень цілком може зацікавити перевізників.

Нагадуємо, росіяни вже створили дрон з "кукурудзяника" Ан-2 та планують використовувати його у військових цілях. До нього чіплятимуть на причепі ударні або розвідувальні дрони. Наразі безпілотний літак під назвою "Партизан" має американський двигун та гвинт. Він також може перевозити людей та керуватися пілотом-людиною.