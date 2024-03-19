Найпотужніший чип у світі Blackwell B200 допоможе створити ШІ з трильйонами параметрів

Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. При цьому їх продуктивність сягає до 20 Пфлопс.

Nvidia презентувала нові ШІ-чипи з архітектурою Blackwell, які знадобляться для розвитку масштабних нейромереж і забезпечення роботи великих мовних моделей (ВММ), що мають трильйони параметрів. Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

Виробник обіцяє, що нові процесори будуть у 25 разів енергоефективнішими, ніж прискорювачі Hopper. Чипи Blackwell B200 створені для розвитку генеративного штучного інтелекту (ШІ), який застосовують у таких сферах, як медицина, обробка великих даних, функціонування чат-ботів, інженерія, електроніка, квантові обчислення тощо.

Компанія заявила, що новий ШІ-прискорювач є найпотужнішим у світі на сьогодні. Його продуктивність становить мінімум 10 Пфлопс, а максимум — до 20 Пфлопс (1 Петафлопс дорівнює 1 квадрильйону операцій на секунду, — ред.). Пристрій заснований на двох кристалах, виконаних за 4-нм техпроцесом на фабриці тайванського виробника TSMC. Два чіпи з'єднує шина, пропускна здатність якої дорівнює 10 Тбайт/с, завдяки чому вони функціонують як цілісний GPU. Кількість транзисторів при цьому становить 208 млрд.

Варто зазначити, що Blackwell B200 оснащено так званими тензорними ядрами та механізмом Transformer Engine 2.0, за допомогою якого збільшено точність обчислень, що позитивно впливає на швидкість роботи ШІ-систем. За словами компанії-розробника, новий процесор у 30 разів продуктивніший, ніж, наприклад, Nvidia H100 і водночас у 25 разів енергоефективніший.

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