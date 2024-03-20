Купити зможе кожен: нова технологія зробить сонячні панелі потужнішими й на 70% дешевшими

Двосторонні фотоелементи показали ефективність у 97%, чим значно перевершили класичні аналоги.

Науковці з Університету Суррея створили новий вид двосторонньої сонячної панелі, яка працюватиме ефективніше, а за вартістю буде більш доступною, ніж аналоги, пише Interesting Engineering.

Дослідники збираються змінити способи виробництва і використання сонячної енергії. Доктор Цзин Чжан, науковий співробітник Університету Суррея, пояснив, що двосторонні осередки зможуть збирати сонячне світло як з передньої, так і з задньої панелі фотоелемента. Це дасть йому змогу генерувати більше енергії і знизить залежність від того, під яким кутом падає світло. Вуглецеві нанотрубки, які використовували вчені, прозорі і добре проводять електрику, що зробить сонячну енергію доступною для кінцевого споживача.

Двосторонні сонячні панелі під час тестування згенерували трохи більше ніж 36 мВт на квадратний сантиметр, водночас задня панель видавала майже 97% потужності, що генерується передньою панеллю. Варто зазначити, що ефективність звичайних сонячних батарей варіюється від 75% до 95%.

І найважливіше — розробникам вдалося скоротити витрати на виробництво фотоелементів нового типу до 70%. Це могло б істотно змінити ринок і спростити необхідні архітектури на основі перовскітних сонячних елементів, підкреслили вчені.

Раніше ми повідомляли, що "сонячний сендвіч" зможе працювати в 10 разів ефективніше за звичайну сонячну батарею. Новий тип сонячних панелей, виготовлений із селену і кремнію, може забезпечити ефективність перетворення енергії.

Писали також, що вчені створили потужну, ультратонку і гнучку сонячну батарею для гаджетів і дронів. Ультратонкі кремнієві фотоелементи можна буде згортати в рулончик.