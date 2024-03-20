Особливі засоби зв'язку: у РФ обіцяють, що дрони зможуть залітати вглиб України на 100 км
На БПЛА будуть встановлені приймачі супутникових радіосигналів, які забезпечать великий радіус дії.
Російська компанія "Сітронікс" заявила про створення особливих засобів зв'язку для дронів, які ЗС РФ використовують для розвідки і спостереження, повідомляє "Военное обозрение".
"Сітронікс" уже створила 100 супутників зв'язку, які, як планується, слугуватимуть передавачами інформації та радіосигналів для дронів. Інженери компанії планують залучити до проєкту фахівців інших російських фірм — "Птеро" і "Аеромакс". Спільними зусиллями буде розроблено приймачі супутникового зв'язку для БПЛА. Повідомляється, що безпілотники нового типу запустять у виробництво цього року — в липні.
Окупанти сподіваються використовувати зв'язок на основі певного протоколу, який називається "Автономна ідентифікаційна система" (АІС). Очікується, що з її допомогою будь-який дрон-розвідник зможе подолати відстань у 100 км, тобто на такій максимальній відстані від пристрою зможе перебувати оператор, який керує ним. Це дасть змогу безпілотнику проводити розвідку глибоко в українському тилу. Обмін даними здійснюватиметься через супутники за допомогою протоколу АІС.
У компанії кажуть, що така система зв'язку буде надійнішою, ніж радіозв'язок між пультом управління і безпілотником. Ба більше, радіус її дії набагато більший: питання тільки в тому, чи зможуть ті БПЛА, на які буде встановлено приймачі супутникових радіосигналів, долати відстань у 100 км. З огляду на те, що до проєкту долучаться компанії "Птеро" і "Аеромакс", пристрої зв'язку, можливо, отримають такі апарати, як "Птеро-G1", "Птеро-G0" і безпілотний вертоліт SH-3000.
"Майбутній експеримент має показати принципову можливість реалізації супутникового зв'язку БПЛА тільки за рахунок наявних супутників", — повідомляється в матеріалі.
У "Сітронікс" натякнули, що деякі напрацювання вже є і до липня 2024 року проєкт буде вже реалізовано.
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Також повідомляли, що китайський ударний дрон зможе розпадатися на дрібні БПЛА і трощити ППО ворога. Модульний безпілотник здатний розділитися на 2, 3 і навіть 6 субдронів, утворивши таким чином рій для протистояння ППО противника.