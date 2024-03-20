Google блокуватиме мільйони вхідних листів: кого торкнуться ці зміни

ШІ Gmail запобігає потраплянню в поштові скриньки користувачів понад 99,9% спамових, фішингових електронних листів, а також електронних листів, що містять шкідливе ПЗ, але зусиль нейромережі недостатньо.

Нові правила безпеки Gmail набудуть чинності через 12 днів. Нововведення можуть призвести до того, що мільйони листів не дійдуть до адресатів, попереджає видання Forbes.

З квітня набудуть чинності нові правила Google, згідно з якими частина вхідної пошти може бути заблокована. У компанії зазначають, що починаючи з 2024 року відправників масових розсилок суворіше перевіряють на наявність спаму і вимагають від них умов легкої відписки для зручності користувачів.

Згідно з внутрішньою статистикою Google, штучний інтелект (ШІ) Gmail запобігає потраплянню в поштові скриньки користувачів понад 99,9% спамових, фішингових електронних листів, а також електронних листів, що містять шкідливе ПЗ. Якщо говорити конкретно, то ШІ блокує приблизно 15 млрд електронних листів на день. Але чому в такому разі виникла необхідність у нових правилах безпеки? У компанії кажуть, що зусиль ШІ недостатньо, і, як і раніше, небажані та потенційно небезпечні листи доходять до адресатів і шкодять їм.

Нові правила націлені безпосередньо на масових відправників, які щодня відправляють щонайменше 5 000 повідомлень на адреси Gmail. Це число розраховується на основі електронних листів, надісланих з одного і того ж основного домену, незалежно від кількості використовуваних субдоменів. Важливо зазначити, що для того, щоб отримати статус масового відправника, ліміт у 5 000 має бути досягнутий один раз на 24 години.

Нові правила будуть застосовані до відправників, які шлють розсилки як на облікові записи Google Workspace, так і на особисті облікові записи Gmail, адже Google прагне підвищити безпеку на боці відправника і посилити контроль користувачів над тим, що потрапляє до їхніх поштових скриньок. Введення цих вимог має знизити ризик крадіжки даних зловмисниками.

З 1 червня Google впровадить вимогу, згідно з якою всі комерційні та рекламні електронні листи повинні мати функцію відмови від підписки для одержувачів в один клік.

Раніше ми писали про те, що смартфони на ОС Android отримають велике, але небезпечне оновлення від Google. Експерти вважають, що користувачі переплачуватимуть за послуги зв'язку і ризикуватимуть, завантажуючи неперевірене ПЗ, яке може виявитися шкідливим.

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