Чорний імпорт не допоможе: Китай втратить можливість завозити чипи в обхід санкцій США

США не сподобалося те, що Huawei продовжує виробляти передові чипи, незважаючи на санкції. Компанію запідозрили в організації секретної мережі поставок.

США заявили про введення санкцій проти компаній, що беруть участь у секретній мережі поставок чипів для Huawei. До чорного списку ризикують потрапити виробники чипів Qingdao Si'En, SwaySure та Shenzhen Pensun Technology, і виробник пам'яті ChangXin Memory Technologies (CXMT), передає SCMP.

Білий дім посилить тиск на Huawei, яка минулого року представила передовий процесор для смартфонів 5G. За словами джерел, крім компаній, які фактично виробляють чипи, офіційні особи США можуть також піддати санкціям Shenzhen Pengjin High-Tech Co. та SiCarrier. Ці фірми, що виробляють обладнання для виробництва чипів, допомагають Huawei отримати доступ до західного обладнання.

Уряд США також чинить тиск на союзників, включно з Нідерландами, Німеччиною, Південною Кореєю і Японією, з метою подальшого посилення обмежень доступу Китаю до напівпровідникових технологій. Huawei є однією з компаній, що перебувають у центрі санкційної війни, а також зусиль Пекіна щодо зниження залежності від західних технологій.

За словами джерел, незрозуміло, чи має Міністерство торгівлі США докази зв'язку цих компаній з Huawei. США мають право накладати санкції на підприємства, які ризикують завдати шкоди їхній національній безпеці в майбутньому.

Наразі не відомо, коли офіційні особи США ухвалять остаточне рішення про введення санкцій щодо компаній-партнерів Huawei. Очікується, що міністр фінансів Джанет Єллен відвідає Китай у 2024 році, і після цього можна буде аналізувати подальші кроки Вашингтона. Чиновники також розглядають можливість підвищення мит на китайські чипи старого покоління.

Раніше ми повідомляли про те, що секрети армії Китаю "злили" через месенджер WeChat. Сили стратегічної підтримки НВАК вирішили, що тендерне агентство не вжило заходів безпеки, і призупинили всі закупівлі, що проходили через цього підрядника.