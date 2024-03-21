Північна Корея "клонувала" американські дрони: військові пояснили, чому це небезпечно

Північна Корея розробила БПЛА-копії MQ-9 Reaper і RQ-4 Global Hawk. В армії США вважають, що країна повним ходом модернізує стратегічні сили і бачать у цьому загрозу.

Північнокорейські БПЛА, які дуже нагадують сучасні американські дрони, є ознакою того, що режим Кіма прагне модернізувати свої збройні сили, пише Defense news.

Минулого року Північна Корея представила бойові та розвідувальні БПЛА, які дуже схожі на MQ-9 Reaper виробництва General Atomics і RQ-4 Global Hawk від Northrop Grumman. Їхні зображення з'явилися в мережі після виставки зброї в Пхеньяні, на якій були присутні Кім Чен Ин і глава Міноборони Росії Сергій Шойгу.

Адмірал ВМС Джон Акіліно, командувач силами США в Індо-Тихоокеанському регіоні, 20 березня заявив Конгресу, що Північна Корея зосередилася на розробці "технологій і зброї", щоб розширити свій ядерний і неядерний потенціал. До компетенції адмірала Індо-Тихоокеанського командування входять Північна Корея і сусідній Китай — дві головні загрози національній безпеці США.

"За останні три роки Корейська Народно-Демократична Республіка активно модернізує військову техніку стратегічного призначення", — сказав Акіліно у своєму виступі перед Комітетом Палати представників зі збройних сил. — "Модернізація збройних сил КНДР загалом іде повільніше, але, тим не менш, прогресує. Підводні човни з балістичними ракетами, безпілотні літальні апарати, що дуже нагадують американські системи, є тому підтвердженням".

Північнокорейський "клон" дрона MQ-9 Reaper Фото: Скриншот

Військові та угруповання бойовиків по всьому світу дедалі частіше використовують дрони та інші безпілотні технології для збору розвідувальних даних і атак. Їхню ефективність на полі бою продемонструвала російсько-українська війна, а також конфлікт із хуситами в Червоному морі та Аденській затоці.

Однак американські військові не в змозі оцінити ні якість, ні ефективність дронів-двійників Північної Кореї.

Джозеф Демпсі, експерт у сфері оборонного і військового аналізу з Міжнародного інституту стратегічних досліджень, заявив, що північнокорейські дрони-клони навряд чи зможуть забезпечити такий самий рівень льотних характеристик, як американські системи, особливо з точки зору витривалості.

Раніше ми писали про те, що секрети армії Китаю "злили" через месенджер WeChat. Сили стратегічної підтримки НВАК вирішили, що тендерне агентство не вжило заходів безпеки, і призупинили всі закупівлі, що проходили через цього підрядника.

Також розповідали про те, що створено дрон, який може розпадатися на дрібні БПЛА і трощити ППО ворога. Такий тип безпілотника придумали в Китаї. Модульний літальний апарат здатний розділитися на 2, 3 і навіть 6 субдронів, утворивши таким чином рій для протистояння системам ППО.